根據《Business Insider》周一 (10 日) 報導，生成式人工智慧 (AI) 巨頭 OpenAI 正評估進軍消費性醫療市場，考慮開發個人健康助理或健康資料整合平台，為公司繼 ChatGPT 之後最具野心的新事業。

OpenAI瞄準醫療應用！傳打造AI健康助理 挑戰蘋果與Google未竟醫療夢(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 拒絕就相關傳聞置評，但近期的人事布局顯示公司正積極構築醫療生態系。

該公司於 6 月延攬公共健康科技公司 Doximity 共同創辦人葛羅斯 (Nate Gross) 出任醫療策略主管，8 月再聘前 Instagram 高階主管亞歷山大 (Ashley Alexander) 為健康產品副總裁。葛羅斯在 10 月的全球健康科技大會 (HLTH) 上透露，ChatGPT 每周吸引約 8 億活躍使用者，其中相當比例會詢問健康相關問題，顯示 AI 在健康資訊領域的滲透度極高。

AI 助理與病歷整合平台 OpenAI 準備重塑健康科技版圖

消息人士透露，OpenAI 正在研究多項可能方向，包括打造具醫療知識的個人健康助理，或開發整合使用者病歷資料的 AI 應用。這將使 OpenAI 直接與 Alphabet 旗下 Verily、Apple Health 及微軟早期的 HealthVault 等產品競爭。

過去 20 年，科技大廠多次嘗試建立「個人健康紀錄」(Personal Health Record)，讓民眾能集中管理自身醫療資料，但最終多半失敗。Google 的健康紀錄服務在 2011 年因使用率低而關閉；微軟 HealthVault 在 2019 年停止運作；亞馬遜 (AMZN-US) 的 Halo 健康追蹤業務也在 2023 年終止。蘋果目前仍提供 iPhone 的 Health Records 功能，但需醫院簽訂資料共享協議才能連接病歷，使用上仍受限。

產業人士指出，OpenAI 有望利用生成式 AI 突破既有瓶頸。Menlo Ventures 合夥人 Greg Yap 表示：「消費者過去會問 Google 健康問題，如今正轉向大型語言模型。OpenAI 在這領域具巨大優勢。」

隱私與合作模式成關鍵 OpenAI 謹慎測試醫療市場

不過，健康資料的隱私與整合仍是最大挑戰。法律顧問 Jennifer Yoo 指出，若 OpenAI 要打造 AI 健康助理，需面對跨醫療系統資料分散與監管合規的問題，建議與 Health Gorilla、Particle Health 等中介公司合作，以便整合多源病歷資料並標準化處理。

OpenAI 目前並未鼓勵用戶上傳個人病歷，也未涉入醫療診斷或治療功能。公司近期更新的使用政策禁止 AI 產品取代醫師角色，但仍允許 ChatGPT 提供一般性醫學資訊。其 AI 健康研究負責人也澄清，OpenAI 並未調整模型能力。

若 OpenAI 選擇不直接處理病歷資料，外界預期其可能採用類似蘋果 HealthKit 的合作模式，與第三方醫療或檢測服務共享資料。葛羅斯在 HLTH 會議上也提到：「我們想達成最大效益的方式，是建立一個強大的合作夥伴生態系。」

此外，OpenAI 也同步布局臨床端應用，與製藥巨頭禮來 (LLY-US) 及賽諾菲 (Sanofi) 合作開發 AI 藥物設計工具，並與健康科技新創 Penda Health 合作臨床決策輔助系統。投資人認為，這顯示 OpenAI 不僅企圖切入消費性醫療市場，也正逐步侵入醫療產業鏈核心。