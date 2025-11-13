鴻海增資美國子公司49億元 擴充AI伺服器產能

‌



鴻海董事長劉揚偉於昨日法說中表示，EMS 是一個結合技術、資本、勞力、管理才能競爭的產業，鴻海過去建立起來的規模、自動化、全球佈局、垂直整合、研發技術等競爭優勢，在 ICT 產業取得成功，現在也延伸到 AI 產業。