鴻海增資美國子公司49億元 擴充AI伺服器產能
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日代子公司 FII HOLDINGS USA 公告，增資美國 INGRASYS TECHNOLOGY USA，金額 1.58 億美元(約新台幣 49 億元)，持續擴充美國 AI 伺服器產能。
鴻海此次先透過 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE 增資 FII HOLDINGS USA，再由 FII HOLDINGS USA 增資 INGRASYS TECHNOLOGY USA；鴻海說明，目的為長期投資。
鴻海董事長劉揚偉於昨日法說中表示，EMS 是一個結合技術、資本、勞力、管理才能競爭的產業，鴻海過去建立起來的規模、自動化、全球佈局、垂直整合、研發技術等競爭優勢，在 ICT 產業取得成功，現在也延伸到 AI 產業。
鴻海今年前三季資本支出約 1128 億元，年成長 17%，財務長黃德才表示，全年資本支出維持成長 20% 的方向，明年延續成長態勢。鴻海董事會昨日也決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過 500 億元。
此外，鴻海昨天也公告增資巴西子公司 Foxconn Brasil Industria e Comercio Ltda. 約 2.25 億美元 (約新台幣 70 億元)，主要目的為增資以償還債務。
