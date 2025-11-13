search icon



鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日公告，子公司富士康科技集團，出清深圳市裕同包裝科技 (002831-CN) 持股，處分利益約人民幣 9.24 億元(約新台幣 40 億元)。

cover image of news article
鴻海出清裕同科技持股 處分利益約40億元。(鉅亨網資料照)

富士康科技集團自 2021 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 13 日期間，總計處分裕同科技 3064.95 萬股，總交易金額人民幣 9.64 億元，平均每單位價格人民幣 31.47 元。鴻海說明，此次處分目的為實現投資。


鴻海說明，處分利益截至處分日已列入本年度未分配盈餘，依 IFRS9 規定，處分利益 9.24 億元列為其他綜合損益，2021 年至 2023 年金額為人民幣 8.62 億元，今年度認列人民幣 6249 萬元。

根據網路資料顯示，裕同科技為一站式包裝解決方案供應商，裕同科技也是蘋果 (Apple)(AAPL-US) 供應鏈成員之一，從過往 EarPods 產品包裝擴展至蘋果全系列產品包裝。


鴻海裕同科技蘋果

