鴻海出清裕同科技持股 處分利益約40億元

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (13) 日公告，子公司富士康科技集團，出清深圳市裕同包裝科技 ( 002831-CN ) 持股，處分利益約 人民幣 9.24 億元(約 新台幣 40 億元)。

富士康科技集團自 2021 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 13 日期間，總計處分裕同科技 3064.95 萬股，總交易金額人民幣 9.64 億元，平均每單位價格人民幣 31.47 元。鴻海說明，此次處分目的為實現投資。