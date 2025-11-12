search icon



〈鴻海法說〉劉揚偉：非常看好明年營運 AI伺服器出貨樂觀市占率再提升

鉅亨網記者彭昱文 台北

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，相當看好明年，AI 伺服器出貨樂觀、並取得更多訂單，預計市占率將較目前 4 成進一步提升；ICT 業務則受惠潛在升級、新產品開發的需求，帶動價值提升，電動車 (EV) 也會成長。

cover image of news article
鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網資料照)

劉揚偉指出，AI 產業的發展、政經局勢、以及貨幣政策，將是明年最重要的影響因子，其中又以 AI 產業的發展最為正向且關鍵，將與主要客戶開展更緊密的合作，AI 機櫃產品線也從 GPU 延伸至 ASIC 解決方案。


鴻海發言人巫俊毅補充，根據市場調查，2026 年美國前五大雲端服務供應商 (CSP) 資本支出將達近 6000 億美元，顯示 AI 伺服器強勁需求將延續。此外，集團也積極參與美國、台灣與日本的主權 AI 專案。

在傳統 ICT 產業方面，劉揚偉認為，展望審慎樂觀，除了業務穩定之外，隨著 AI、邊緣運算等相繼導入手機、電腦等終端產品，不只帶動升級需求，產品的價值也隨之提升。

電動車方面，劉揚偉認為，電動車產業進入外包轉折期，鴻海具備 CDMS(委託設計製造服務) 模式優勢，預期委託製造與設計服務的機會將大幅增加，目前新車款、策略夥伴的合作都依照進度推進。

法人也關注鴻海子公司鴻華先進 (2258-TW) 傳出有意收購裕隆 (2201-TW) 旗下品牌納智捷 (Luxgen) 一事，對此，劉揚偉回應，自己先前已經辭去鴻華董事長職務，相關問題可能要由鴻華的人回應。


文章標籤

鴻海AI伺服器法說

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海251+1.83%
鴻華先進-創41.75+4.77%
裕隆35.9+9.95%

