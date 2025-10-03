〈焦點股〉AI光通訊需求續熱 光聖盤中強彈一度漲逾5%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-03 13:36

‌



光通訊廠光聖 (6442-TW) 今 (3) 日盤中在大單敲進下，股價強勢拉高，最高來到 841 元，漲幅一度達 5%，站回 5、10 日線。法人指出，光聖受惠於 AI、資料中心需求強勁，將持續推升光通訊元件熱度增長，據近期研調報告，也看好光聖受惠美系大客戶需求穩定成長，有望帶動光聖全年度營收往歷史新高邁進。

AI光通訊需求續熱，光聖盤中強彈一度漲逾5%。 (圖：shutterstock)

國科會於上 (9) 月宣布，矽光子 (CPO) 產業被列為台灣 AI 新十大建設之一，國科會已預計明 (2026) 年，加碼編列 5 億元的科技預算協助發展，以提升台灣在矽光子領域的競爭力，為 AI 時代奠定基礎。

‌



光聖主力業務為光通信元件及模組，深耕 AI、資料中心、5G 通訊與低軌衛星等光通訊應用，近 10 年來成功轉型布局新興領域，下半年度將維持上半年熱度，市場需求持續增加。法人預估，公司的營收可望維持上半年度的成長動能，2025 年營收有望持續創高。