〈焦點股〉AI光通訊需求續熱 光聖盤中強彈一度漲逾5%
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊廠光聖 (6442-TW) 今 (3) 日盤中在大單敲進下，股價強勢拉高，最高來到 841 元，漲幅一度達 5%，站回 5、10 日線。法人指出，光聖受惠於 AI、資料中心需求強勁，將持續推升光通訊元件熱度增長，據近期研調報告，也看好光聖受惠美系大客戶需求穩定成長，有望帶動光聖全年度營收往歷史新高邁進。
國科會於上 (9) 月宣布，矽光子 (CPO) 產業被列為台灣 AI 新十大建設之一，國科會已預計明 (2026) 年，加碼編列 5 億元的科技預算協助發展，以提升台灣在矽光子領域的競爭力，為 AI 時代奠定基礎。
光聖主力業務為光通信元件及模組，深耕 AI、資料中心、5G 通訊與低軌衛星等光通訊應用，近 10 年來成功轉型布局新興領域，下半年度將維持上半年熱度，市場需求持續增加。法人預估，公司的營收可望維持上半年度的成長動能，2025 年營收有望持續創高。
法人也指出，從昨 (2) 日技術面觀察，目前光聖股價仍在月線下方，且三大法人連 3 日賣超，顯示短線追價意願有限，建議投資人短線操作宜保守，留意反彈量縮及月線壓力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉光聖搭上兩大科技巨頭AI基礎建設浪潮 股價衝破900元創新高
- 光聖受拉貨遞延影響8月營收月減 但前8月營收已超越去年全年
- 〈熱門股〉挪威主權基金光環加持 光聖連拉5紅K股價創新高
- 環宇-KY CW Laser Q4有望量產 盤中一度亮燈漲停
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇