鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-13 16:35

行政院會今 (13) 日通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，將送請立法院審議。其中包括修正金融章相關條文，將建立疑似詐欺被害人保護、跨業照會、跨機構科技分析平台、異業聯防通報等四項機制，希望讓可疑案件更早被發現、加快攔阻詐款與減少民眾損失。

4大重點一次看！政院拍板防詐修法 金融業攜VASP跨業共築金融防護網。(鉅亨網資料照)

詐欺犯罪危害防制條例自 2024 年 7 月 31 日公布施行迄今已逾 1 年，為遏止詐欺犯罪發生及降低民眾財產損失，行政院請相關部會盤點本條例修正需求。金管會經蒐集檢警調機關、金融機構、提供虛擬資產服務之事業或人員 (VASP) 等意見，盤點目前金融防詐法制架構不足之處，研擬相關增修條文，已納入本條例部分條文修正草案，四大重點如下：

一、 建立疑似詐欺被害人保護機制

被害人可能持續遭詐騙，若能及早關懷提醒，將有助於減少損失，因此本條例第 7 條增訂第 2 項，明定司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺被害人身分資料提供予金融機構及 VASP，以利金融機構及 VASP 於執行業務時，對客戶加強關懷、勸導或通知司法警察機關到場。透過金融機構、VASP 與警察機關合作，精準關懷潛在被害客戶，避免財產損失持續擴大。

二、 建立跨業照會機制

詐騙不法資金常於法定貨幣及虛擬資產間轉換，惟目前金融機構與 VASP 缺乏相互照會之法律依據，虛實之間無法互通，於評估分析特定帳戶或交易有無異常時，資訊較為不足，因此修正本條例第 8 條第 2 項規定，增訂金融機構及 VASP 得跨業照會，以加速分析判斷特定帳戶或交易有無涉及詐欺不法，並即時採取必要控管措施。

三、 建立跨機構科技分析平台

單一金融機構或 VASP 視角有限，影響對可疑帳戶或交易評估之準確度與攔阻時效性，本條例第 8 條增訂第 4 項規定，明定財金公司及聯徵中心可建立平台，協助金融機構或 VASP 進行同業或跨業合作，於必要範圍內蒐集、處理及利用客戶資訊，並以科技方式分析及辨識異常帳戶 (號)。相關平台的建立及合作，應向金管會申請核准。

四、 建立跨業聯防通報機制

目前已建立同業聯防通報機制，惟詐騙不法資金常於法定貨幣及虛擬資產間流竄，為避免虛實之間產生聯防斷點，因此修正本條例第 10 條第 1 項規定，明定金融機構及 VASP 應配合司法警察機關，建立異業聯防通報機制，使金融機構與 VASP 可以跨業合作，共同攔阻遭詐款項。