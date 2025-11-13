廣閎科大啖AI電源革命商機 明年AI應用營收倍增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-13 13:31

隨著 AI 伺服器功耗大增驅動電源零組件革命，推升功率元件需求顯著成長，廣閎科 (6693-TW) 近年產品橫跨 PSU、BBU、散熱系統及高壓電源等，預期在客戶需求提升下，明年 AI 應用營收將倍增，營收占比將優於今年的 1 成，推升營收再雙位數成長。

廣閎科示意圖。(鉅亨網資料照)

AI 伺服器現階段功耗已達 120kW，預計 2028 年激增至 1MW 等級，等同在三年內，功耗一口氣從 kW 跳到 MW 等級，催生功率元件需求大爆發，業界指出，未來數年 AI 伺服器相關的功率半導體需求將數倍增長，成為新商機。

廣閎科今年為 AI 伺服器應用產品出貨元年，受惠客戶對電源及散熱相關需求增加，MOSFET 出貨大幅成長，預計今年底止 AI 應用營收比重將達 1 成，明年隨著 PSU 電源密度提升、BBU 轉變成標配等新標準發酵，AI 應用營收將倍增，成為明年營運一大成長動能。

隨著 AI 伺服器進入 800VDC，SiC 在 AI 伺服器的採用率也大幅上升，廣閎科也推出 600V 至 1200V 產品，瞄準高瓦數電源，目前已陸續在客戶導入階段，期望在明年小量生產，並在後年放量。