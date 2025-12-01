鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-31 04:05

多家外媒引述以色列財經日報《Calcalist》報導指出，輝達正與以色列人工智慧新創公司 AI21 Labs 展開深入洽談，評估最高約 30 億美元的價格進行收購。

AI21 成立於 2017 年，由 Amnon Shashua 與另外兩名共同創辦人創立，是近年受惠於人工智慧熱潮、吸引創投與機構投資人高度關注的 AI 新創之一。Shashua 同時也是自動駕駛技術公司 Mobileye 的創辦人暨執行長。

報導指出，AI21 在 2023 年完成的一輪融資中，估值約為 14 億美元，該輪融資由輝達以及 Alphabet 旗下的 Google 共同參與。

報導稱，AI21 長期以來一直尋求出售機會，近幾週與輝達的談判明顯加速。

報導也指出，輝達對 AI21 的主要興趣似乎在於其 200 名員工，這些員工擁有高等學歷和人工智慧開發的稀缺專業知識。

《Calcalist》估計，這筆潛在交易的金額可能介於 20 億至 30 億美元之間。

截稿前，輝達拒絕置評，AI21 則未立即回應相關詢問。

輝達目前市值已突破 4 兆美元，並正持續擴大在以色列的布局。

輝達執行長黃仁勳曾多次表示，以色列是輝達的「第二個家」。輝達最新以色列新園區落腳 Kiryat Tivon，土地面積 90 杜納姆 (約 22.5 英畝，9.09 公頃)，規劃最多約 16 萬平方公尺的辦公空間，並包含公園與公共設施，設計概念將參考公司位於美國加州聖塔克拉拉的總部。公司預期園區將於 2027 年動工，並於 2031 年迎來首批進駐人員。

最新傳出的輝達潛在收購案，正逢多家大型科技公司在年底前密集推動相似交易之際，相關布局皆以進一步將人工智慧深度導入產品設計、基礎設施建設與獲利模式為核心目標。

值得注意的是，本週，輝達已完成對英特爾價值 50 億美元的持股投資，該交易被視為雙方深化技術合作布局的重要一環。