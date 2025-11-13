鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-13 15:36

廣達 (2382-TW) 旗下孫公司達明 (4585-TW) 機器人今 (13) 日宣布，與全球自動化領導品牌 SMC(速睦喜) 深化合作，包括一站式解決方案，利用達明協作型機器人，應用於實際產線，希望透過解決方案整合智慧製造的產業價值。達明表示，2022 至 2024 年間，SMC 位於日本的草加工廠，已導入超過 30 台達明機器人，今 (2025) 年 SMC 更追加訂單，累計數量共達 70 台。

達明攜手SMC深化合作，追加訂單將機器人運用於實際產線。(圖:達明提供)

達明表示，目前跟 SMC 的合作成果與產業落地案例，包括一站式解決方案：例如 SMC 的電動吸盤夾爪 (ZGS series)，成為達明 Instant Palletizer 的標準配置，也協助企業快速導入自動化堆棧作業，降低導入門檻並縮短上線時間。

SMC 於今年再追加達明機器人訂單，使累計數量共達 70 台，不僅展現達明的 AI 協作型機器人提升產能與彈性上的優勢，也展現 SMC 在自動化技術與產線整合上的深厚實力。預估在雙方強強聯手情況下，將為智慧製造帶來更高效率與更穩定的落地成果。

在人才培育與競賽支持方面，SMC 贊助達明多組電動吸盤夾爪 ZXPE series，用於產學合作競賽及 TM Academy 課程，也攜手培育智慧製造新世代人才。