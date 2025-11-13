鉅亨研報 2025-11-13 11:44

旅遊展概念股!!!

台北國際旅展人氣爆棚，旅遊市場回溫，相關概念股一次看! (圖:shutterstock)

‌



台北國際旅展帶動旅遊熱潮，創下歷年新高。

台股加權指數上漲 0.58 % 收在 27947.09，櫃買指數上漲 0.83 % 收在 258.82。這周加權指數跟櫃買指數橫盤震盪，加權指數今天收在五日線以及月線之上，融資維持在 3000 億，技術指標並無過熱或恐慌，市場在等待明確的利空或利多消息。近期很多公司要公布財報，族群輪動快，財報消息需多留意。外資在台指期淨空單 29,964 口，十大交易人的淨部位約 8000 口空單。外資操作偏空力道不變，十大交易人操作作偏空力道加強。美元指數 99.49，近期持續在低點震盪，台幣目前 31.06，近期持續貶值。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群： 太陽能、鋼線鋼纜、風電

回顧上篇文章：

上一篇文章有以下幾大重點關注新聞：

1. 輝達 GTC 大會登場

2. FED 聯準會

3. 科技巨頭財報

4. 川普訪日、亞洲之旅

5. APEC、川習會

本週關注重點：

1. 台北國際旅展

台北國際旅展 11 月 7 日至 10 日在台北南港展覽館一館舉行，有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等 123 個國家及城市參與，加上全台超過 40 家大型旅行社、逾 130 間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達 1600 格。4 天展期入場總人數達 36 萬 5302 人次，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現千萬刷手，可樂旅遊較去年同期成長超過 6 成，自由行銷售更飆升 200%，創下歷年新高。

2. 美國政府關門

美國聯邦政府自 10 月 1 日起「關門」，至今已停擺超過 40 天，創下史上最長紀錄。

但如今有望告終。在爭取到八名民主黨參議員支持後，共和黨的臨時撥款法案在 9 日當晚的程序表決過關。受到美國聯邦政府可能結束停擺的激勵，美股在 10 日早盤全面上揚，金價同日盤中也收復每英兩 4,100 美元關卡。但要通過的是臨時撥款資金，也只夠美國政府使用到 2026 年 1 月 30 日，屆時又會有劇烈攻防。

