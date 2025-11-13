台北國際旅展人氣爆棚，旅遊市場回溫，相關概念股一次看!
鉅亨研報
旅遊展概念股!!!
台北國際旅展帶動旅遊熱潮，創下歷年新高。
台股加權指數上漲 0.58 % 收在 27947.09，櫃買指數上漲 0.83 % 收在 258.82。這周加權指數跟櫃買指數橫盤震盪，加權指數今天收在五日線以及月線之上，融資維持在 3000 億，技術指標並無過熱或恐慌，市場在等待明確的利空或利多消息。近期很多公司要公布財報，族群輪動快，財報消息需多留意。外資在台指期淨空單 29,964 口，十大交易人的淨部位約 8000 口空單。外資操作偏空力道不變，十大交易人操作作偏空力道加強。美元指數 99.49，近期持續在低點震盪，台幣目前 31.06，近期持續貶值。
本週強弱勢族群 :
弱勢族群： 太陽能、鋼線鋼纜、風電
強勢族群： 記憶體、玻璃纖維、… 點擊回原文看還有哪些強勢族群!!!
回顧上篇文章：
上一篇文章有以下幾大重點關注新聞：
1. 輝達 GTC 大會登場
2. FED 聯準會
3. 科技巨頭財報
4. 川普訪日、亞洲之旅
5. APEC、川習會
本週關注重點：
1. 台北國際旅展
台北國際旅展 11 月 7 日至 10 日在台北南港展覽館一館舉行，有日本、韓國、美國、泰國、馬來西亞等 123 個國家及城市參與，加上全台超過 40 家大型旅行社、逾 130 間飯店餐廳、航空公司及遊樂園，攤位數達 1600 格。4 天展期入場總人數達 36 萬 5302 人次，多家飯店天天有百萬刷手，甚至出現千萬刷手，可樂旅遊較去年同期成長超過 6 成，自由行銷售更飆升 200%，創下歷年新高。
2. 美國政府關門
美國聯邦政府自 10 月 1 日起「關門」，至今已停擺超過 40 天，創下史上最長紀錄。
但如今有望告終。在爭取到八名民主黨參議員支持後，共和黨的臨時撥款法案在 9 日當晚的程序表決過關。受到美國聯邦政府可能結束停擺的激勵，美股在 10 日早盤全面上揚，金價同日盤中也收復每英兩 4,100 美元關卡。但要通過的是臨時撥款資金，也只夠美國政府使用到 2026 年 1 月 30 日，屆時又會有劇烈攻防。
資金避風港概念股 – 大戶投 APP 看更多選股
今年盤勢波動極大，但大跌的時候還是有很多股票很抗跌。
從流動性好的股票中，篩選今年崩盤時期跌最少的前十強，可以看到抗跌股以金融、食品、電信股為主，供投資人做配置參考。
若台股跌破月線，資金可能會流入這些避風港股票
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【市場輿情】熱度前十名都在這！台股資金輪動加速！記憶體、PCB概念股爆量飆漲，AI股壓回整理
- 美國政府停擺即將落幕，美股如何反應？本週經濟數據與熱門股一次看
- 野村投信進駐高雄資產管理樞紐專區 資產管理業務再升級
- 【巴菲特最後股東信】九大啟示曝光！接班人已定、最終哲學藏什麼？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告