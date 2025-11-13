繼電器大廠松川Q3轉盈純益1.11億元 1-9月每股賺2.18元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 14:24

繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 在 2025 年第三季完成全球生產布局調整並且度過調整期順利由虧轉盈，單季稅後純益 1.11 億元，較上季由虧轉盈，年增 7.78%，每股純益達 1.53 元，2025 年 1-9 月稅後純益達 1.58 億元，年減 56.67%，每股純益 2.18 元。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

繼電器廠松川精密 2025 年第三季營收 15.3 億元，毛利率 26.45%，季減 0.74 個百分點，年減 2.02 個百分點，單季稅後純益 1.11 億元，較上季由虧轉盈，年增 7.78%，每股純益達 1.53 元。

松川精密 20251-9 月營收 47.63 億元，毛利率爲 27.39%，年減 0.969 個百分點，稅後純益達 1.58 億元，年減 56.67%，每股純益 2.18 元。

松川精密在全球擁有包括樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地的有利生產基礎，也顯示其因應美國的高關稅及需求也得以透過改變設計及改變生產區位從容因應，在度過調整期後，松川 的 2025 年 10 月營收回升至 5.53 億元，創 6 個月來新高。

松川 2025 年 10 月營收 5.53 億元，爲 6 個月來單月營收新高，月增 9.22%，年增 8.34%，1-10 月營收 53.11 億元，年增 8.69%。

松川在第三季的營收 15.3 億元，並不如預期，主要在對台灣、中國大陸及越南三地的生產線進行調整，目前生產線調整已經完成，第四季營運應可恢復正常生產。

松川精密的繼電器設計，部分爲透過電磁控及部分運用永久磁鐵設計，其中運用永久磁鐵設計則牽涉必須以稀土原料加工，公司對於中國大陸可能的對稀土原料管制出口，除積極更改部分產品設計以電磁控制取代原有的永久磁鐵設計機構設計。

同時，松川對於中國車用繼電器目前仍分為兩區塊，包括一般燃油車使用電磁控制繼電器並沒有受到影響，但對於中國大陸新能源車大量使用的永久磁鐵設計繼電器，目前則以搬進新生產線在中國大陸在地生產供應；這些生產布局調整目前生產線調整已經完成，第四季營運應可恢復正常生產。

全球的電動車的出廠台數及對繼電器的使用數量將挺升，同時，目前儲能產品應用需求也走高，松川精密的出貨大幅成長，2025 年上半年已占營收比重已占 59%，副董事長吳頌仁指出，在營運持續成長中，將儘速達成 70% 的營收占比。同時，AI 伺服器的電源應用需求也是目前的一大重點。

松川看好 AI 伺服器帶動的電力需求持續攀升，積極將多年在電動車高壓直流 (HVDC) 技術的研發經驗延伸至 AI 資料中心電力領域，現已與台系龍頭電源供應商共同開發次世代高壓電源繼電器產品，AI Power 繼電器預料將成為未來營運成長主軸。