2025-12-30

一、盤勢分析 (12/29)

近期國際股市氛圍轉佳，美國 11 月 CPI 數據低於預期，加上 Fed 官員釋出鴿派訊號，市場對於 12 月降息的預期升溫，帶動風險資產偏好提升。美股 AI 族群止跌強彈，台積電 ADR 上揚，為台股注入強心針。盤面結構上，資金不再單壓 AI 伺服器，而是擴散至「泛 AI」領域，包括特斯拉執行長馬斯克提出的「太空 AI」藍圖，直接引爆衛星與太陽能族群的補漲行情。

此外，科技產業的循環復甦也是一大亮點。記憶體產業經歷長時間庫存調整後，現貨與合約價格自第二季落底反彈，HBM 的複雜工藝排擠傳統產能，使得 DDR4 等標準型產品供需結構轉佳，帶動相關族群評價回升。整體而言，台股在 AI 高階製程、矽光子傳輸、記憶體復甦及綠能太空新題材的輪動下，多頭架構穩健，建議投資人聚焦具備實質業績支撐及產業地位領先的龍頭個股。。

二、個股熱度 TOP10

本內容僅供參考資訊，不構成任何投資、選股建議或推薦。

TOP10 萬年清（6624）

受惠於台灣 ESG 趨勢及廢水能源化需求，萬年清（6624）營運轉機浮現。公司掌握厭氧生物處理核心技術，將廢水轉化為沼氣發電，符合台電躉售電價誘因。其專利光氧化設備成功導入中科台積電零廢中心，成為營收新亮點。隨著產品組合優化與高附加價值專案增加，且在建工程金額充沛，預計新訂單將於明年首季恢復認列，整體經營績效有望優於去年。

TOP9 群聯（8299）

記憶體產業結構出現變化，由於 HBM 製造工藝複雜，產能排擠效應顯現，導致傳統 DDR4 供給減少，價格獲得有力支撐。這對於以 DDR4 為主力產品的群聯（8299）等台廠相當有利。此外，AI 產業發展重心逐漸從雲端訓練轉向推論與邊緣 AI，進一步推升對 DDR4 及 DDR5 的需求，擴大了傳統 DRAM 市場的應用場景，為公司營運帶來正面助益。

TOP8 聯合再生（3576）

太陽能族群近期成為低軌衛星之外的另一資金焦點。聯合再生（3576）積極布局海外市場，特別看好美國積極推動「去中化」政策下釋出的龐大商機。公司正積極與美國客戶洽談電池片訂單，並尋求模組合作夥伴，瞄準美國一年高達 30 至 40G 的裝置量，期盼明年在海外業務能有顯著進展，帶動營運回溫。

TOP7 穩懋（3105）

受到聯準會理事及紐約銀行總裁的鴿派言論激勵，市場預期降息機率大幅提升，投資人風險偏好隨之回溫。穩懋（3105）作為半導體與 PA 族群指標，在台股技術指標回落低檔區之際，受惠於資金回流與評價修復，股價展現反彈契機。

TOP6 波若威（3163）