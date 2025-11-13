鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-13 09:05

台康生技 (6589-TW) 宣布，繼 EG12014 後，再次與山德士 (Sandoz) 藥廠簽訂第二款自行開發治療 HER2 陽性乳癌生物相似藥 EG1206A 的全球專屬授權銷售合約，可獲得 1.52 億美元的簽約及里程碑金。

台康生技第二款乳癌生物相似藥授權Sandoz，獲1.52億美元簽約金與里程碑金。(鉅亨網資料照)

台康指出，此次與山德士簽訂 EG1206A 除台灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外的全球專屬授權合約。依照合約，台康除可獲得簽約及里程碑金，並將依市場銷售表現，再獲得銷售獎勵金。此外，產品上市後，也將享有一定比例的銷售分潤。

台康提到，先前與 Sandoz 簽訂 EG12014 全球商業化協議，EG12014 也已獲歐盟執委會批准，並正在美國 FDA 提交上市許可申請 (BLA)，此次協議進一步強化雙方合作關係，

台康表示，公司將負責產品開發、生產製造與藥品供應。目前 EG1206A 已完成臨床動力學臨床試驗，上個月也取得美國 FDA 及歐盟 EMA 可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免的正面回應。