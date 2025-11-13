台康生技第二款乳癌生物相似藥授權Sandoz 獲1.52億美元簽約金與里程碑金
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台康生技 (6589-TW) 宣布，繼 EG12014 後，再次與山德士 (Sandoz) 藥廠簽訂第二款自行開發治療 HER2 陽性乳癌生物相似藥 EG1206A 的全球專屬授權銷售合約，可獲得 1.52 億美元的簽約及里程碑金。
台康指出，此次與山德士簽訂 EG1206A 除台灣、中國、澳門、韓國、蒙古、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓與日本以外的全球專屬授權合約。依照合約，台康除可獲得簽約及里程碑金，並將依市場銷售表現，再獲得銷售獎勵金。此外，產品上市後，也將享有一定比例的銷售分潤。
台康提到，先前與 Sandoz 簽訂 EG12014 全球商業化協議，EG12014 也已獲歐盟執委會批准，並正在美國 FDA 提交上市許可申請 (BLA)，此次協議進一步強化雙方合作關係，
台康表示，公司將負責產品開發、生產製造與藥品供應。目前 EG1206A 已完成臨床動力學臨床試驗，上個月也取得美國 FDA 及歐盟 EMA 可納入精簡開發範疇，臨床三期比較療效試驗將可豁免的正面回應。
台康除已上市第一代 EG12014 外，未來第二代 EG1206A 產品上市有望為 HER2 陽性表現的乳癌患者提供更多治療機會。另外，根據原廠羅氏大藥廠 2024 年資料，Pertuzumab 全球銷售達 36.16 億瑞士法郎 (約 40.03 億美元)。
