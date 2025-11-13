川普簽署臨時撥款法案 美國政府結束停擺

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-13 11:24

美國總統川普周三（12 日）在白宮簽署國會兩院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案，從而結束已持續 43 天的史上最長聯邦政府停擺。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

當天早些時候，美國國會眾議院最終以 222 票支持、209 票反對的結果，表決通過此前由參議院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案。該法案將為聯邦政府提供持續撥款，使大部分政府機關獲得運作資金直至 2026 年 1 月 30 日。

本輪美國聯邦政府停擺已超過 6 周，打破上一輪停擺 35 天的歷史紀錄。