川普簽署臨時撥款法案 美國政府結束停擺

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國總統川普周三（12 日）在白宮簽署國會兩院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案，從而結束已持續 43 天的史上最長聯邦政府停擺。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

當天早些時候，美國國會眾議院最終以 222 票支持、209 票反對的結果，表決通過此前由參議院通過的一項聯邦政府臨時撥款法案。該法案將為聯邦政府提供持續撥款，使大部分政府機關獲得運作資金直至 2026 年 1 月 30 日。


本輪美國聯邦政府停擺已超過 6 周，打破上一輪停擺 35 天的歷史紀錄。

美國聯邦政府運轉資金本應來自年度預算撥款。國會通常應在 10 月 1 日新年度開始前通過新的年度撥款法案。但近年來民主共和兩黨爭鬥激烈，往往無法及時達成共識，國會便試圖通過臨時撥款法案，暫時維持聯邦政府運轉。


