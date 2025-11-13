馬克宏拚政治大秀 有意邀習近平出席明年G7峰會

鉅亨網編輯林羿君 2025-11-13 08:28

彭博引述消息人士報導，法國總統馬克宏正考慮邀請中國國家主席習近平出席 2026 年在法國舉行的七國集團（G7）峰會，並且已經與一些盟友討論過這個想法。

馬克宏拚政治大秀 有意邀習近平出席G7峰會。(圖:shutterstock)

消息人士透露，馬克宏也正考慮於 12 月訪問中國。對此，法國愛麗榭宮官員回應表示，法國希望與願意協助解決全球失衡問題的主要新興國家進行接觸。

‌



彭博報導稱，邀請習近平參加明年的 G7 峰會是一項大膽的舉動，馬克宏的政府在國內舉步維艱，他手中僅剩的一張牌就是在國際舞台上扮演一位偉大的政治家。

隨著七國集團（G7）影響力日漸式微，美國也缺席了本月的二十國集團（G20），馬克宏寄望能夠重新定義 G7 這個以歐洲國家為主、但缺乏美國總統川普所偏好的「全球要角」的非正式組織。

G7 東道主邀請嘉賓出席部分領袖會議時屬常見，2019 年，馬克宏曾邀請時任伊朗外交部長查瑞夫（Javad Zarif）現身峰會，令各國領導人感到意外。不過，受邀嘉賓通常是與 G7 民主國家立場相近的國家，如澳洲等。

近年來，G7 的討論焦點日益集中於如何因應中國影響力的擴張，幫括如何保護供應鏈免受中國干擾，以及如何因應俄羅斯對烏克蘭的戰爭，因為七國集團認為北京是這場戰爭的關鍵推動者。這意味著，若馬克宏成功邀請習近平出席，很可能引發一場緊張的討論。