鉅亨網新聞中心 2025-11-13 14:00

國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望》中預測，全球經濟規模將在 2026 年達到 124 兆美元。這份數據不僅揭示了全球經濟成長的宏大圖景，還有世界權力重心正經歷一場歷史性的轉移，同時也潛藏著全球增速放緩、地緣政治裂痕加深等深刻的結構性矛盾。

世界換手！亞洲經濟2026年將超車歐美 IMF：美中印新三強格局確立。(圖:shutterstock)

IMF 此次排名採用的「名目 GDP」以美元市場匯率計算，直接反映了一個國家在全球貿易、金融和地緣政治中的實際「購買力」與經濟影響力。

歷史趨勢顯示，全球經濟重心正從大西洋向印度洋 - 太平洋地區轉移：中國於 2010 年超越日本成為第二大經濟體；而最新的 2026 年預測中，印度預計將超越德國和日本，躍居世界第三，確立了中美印「G2+I」的新格局雛形。

頂級玩家的韌性與裂痕

◆美國：霸權的韌性與債務炸彈

美國以龐大的體量遙遙領先，其核心優勢在於：AI、半導體等領域的科技領導力；佔 GDP 近 70% 的強勁消費市場；以及美元作為全球儲備貨幣的「囂張特權」。然而，超過 38 兆美元的國家債務、日益嚴重的產業空洞化與社會政治極化，成為消耗其國家信用的潛在裂痕。

◆中國：增速換檔與「新質生產力」







中國經濟正從依賴投資和出口的模式轉向更永續的發展。面對房地產深度調整、地方債務壓力及人口老化等「三座大山」，以及外部科技圍堵的挑戰，中國提出了「新質生產力」作為突圍之道。其核心是擺脫要素驅動，轉向以人工智慧、數據為新生產要素，引領未來產業升級，以期成功跨越「中等收入陷阱」。

◆印度：人口紅利與基礎設施困境

印度憑藉全球最年輕的人口結構和強勁內需，成長率在全球大型經濟體中一騎絕塵。在「中國 + 1」的全球供應鏈轉移趨勢中，印度獲得了地緣政治機遇。然而，基礎設施落後、官僚主義、製造業基礎薄弱以及嚴重的社會不平等（K 型復甦），限制了其潛力的完全釋放。

◆德國與日本：傳統強國的「中年危機」

兩大老牌工業強國面臨相似困境。德國的製造業模式受到廉價能源時代終結、對中國市場過度依賴以及電動車轉型遲緩的三重衝擊；日本則受困於長期的人口老化與少子化，內需不足，缺乏整體成長的想像空間。

區域板塊重構與多極化趨勢

到 2026 年，亞洲經濟規模約達 39.1 兆美元，預計將超越北美和歐洲，成為全球經濟的絕對重心。這一轉變的意義在於，亞洲成長越來越依賴區域內部的貿易和投資。

同時，巴西、墨西哥、沙烏地阿拉伯等新興經濟體的崛起，共同推動了「全球南方」力量的壯大。這一趨勢最顯著的表現，是以金磚國家（BRICS）為代表的國家開始探索在雙邊貿易中使用本幣結算，推動建立替代性支付系統，「去美元化」的趨勢已經不可逆轉，預示著更加多極化的世界金融格局正在形成。

此外，總量排名掩蓋了發展的品質。盧森堡、愛爾蘭、瑞士等小型已開發經濟體的人均 GDP 遙遙領先，而內部如中印等國的城鄉、階級不平等亦在加劇，這是未來全球不穩定的重要根源。

2026 年後的關鍵變數

展望未來，有三個關鍵變數將深刻影響全球經濟版圖的演變：

人工智慧（AI）革命： 生成式 AI 是第四次工業革命的核心驅動力。哪個國家能在數據、算力和人才方面佔據領導地位，將在未來的經濟競爭中獲得指數級優勢。 能源轉型： 向綠色能源的過渡將重塑能源地緣政治，對依賴化石燃料的國家構成挑戰，同時為掌握綠色技術（如光伏、電動車）的國家創造巨大機會。 全球化 3.0： 舊有全球化模式瓦解，取而代之的是更注重「安全」和「韌性」的「集團化」或「區域化」全球化。這將導致 **「友岸外包」（Friend-shoring）** 興起，對全球供應鏈產生深遠影響。