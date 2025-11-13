search icon



Q3經濟表現太好 主計長：今年GDP將再上修至趨近6%

鉅亨網記者王莞甯 台北

主計總處主計長陳淑姿今 (13) 日於立院財委會備詢時表示，由於我國第三季經濟成長概估值大幅優預期，全年 GDP 預測將再上修，且數字有望在 5.5% 上甚至趨近 6%。

cover image of news article
主計總處主計長陳淑姿赴立院備詢。(圖：翻攝自立院質詢直播畫面)

陳淑姿說明，台灣經濟成長優於亞洲四小龍，且貧富差距比起他國相對平均，今年 GDP 有望逼近 6% 的水準，至於明年恐回落至 3% 以下，主要是因基期較高，並不是狀況變不好。


被立委問及 AI 科技產業和傳產業的發展差距，陳淑姿也指出，傳產製造業並非全面衰退，「只是和 AI 比起來成長的較少」，隨著明年美國關稅政策更加透明，國內整個傳產業就比較能做因應，且政策還有編列特別預算支援給予業者協助。

談及 AI 是否泡沫化，陳淑姿回應，算力需求會持續，對 AI 的發展樂觀看待，台灣的產業發展趨勢和地位「算是頂尖」。


GDP主計出口AI半導體

