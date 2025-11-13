股王信驊漲停6335元飆出天價 改寫台股股價新紀錄

‌



展望明年，外資預期，信驊明年營收將再年增 18%，續創新高，主要成長動能除了新伺服器平台從 AST2600 升級至 AST2700，加上其定價較 AST2600 高出約 70-80%，整體 BMC 市占率持續提升，同時帶動 I/O 和 PFR IC 等新業務出貨增長。

台股今日共有 26 檔千金股，光聖今日再度領軍光通訊類股上漲，股價從平盤的 947 元一路向上，直奔漲停板 1040 元，委買張數破千張，也重返千金行列；健策也在外資出報告力挺下，今日一度衝上漲停板，達 2490 元，創下一個多月來新高。