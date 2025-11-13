search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

股王信驊漲停6335元飆出天價 改寫台股股價新紀錄

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (13) 日在平盤附近游走，股王信驊 (5274-TW) 卻在資金簇擁下，由黑翻紅，並一路扶搖直上，在午盤左右衝上漲停板、達 6,335 元，不僅突破 6,000 元大關與歷史新高價，也改寫大立光 (3008-TW) 先前創下 6075 元的新紀錄，同時千金股健策 (3653-TW) 與光聖 (6442-TW) 也雙雙飆漲停。

cover image of news article
信驊董事長林鴻明。(鉅亨網資料照)

信驊第三季受惠 AI 伺服器需求持續強勁，財報表現超乎外資預估，單季稅後純益達 12.14 億元，季增 93%，年增 33.11%，每股稅後純益 32.12 元，雙雙締造單季新猷，累計前三季大賺超過 7 個股本，已超越去年全年。


展望明年，外資預期，信驊明年營收將再年增 18%，續創新高，主要成長動能除了新伺服器平台從 AST2600 升級至 AST2700，加上其定價較 AST2600 高出約 70-80%，整體 BMC 市占率持續提升，同時帶動 I/O 和 PFR IC 等新業務出貨增長。

台股今日共有 26 檔千金股，光聖今日再度領軍光通訊類股上漲，股價從平盤的 947 元一路向上，直奔漲停板 1040 元，委買張數破千張，也重返千金行列；健策也在外資出報告力挺下，今日一度衝上漲停板，達 2490 元，創下一個多月來新高。


文章標籤

信驊千金股股王創新高台股健策光聖

相關行情

台股首頁我要存股
信驊6335+9.98%
大立光2235+0.00%
健策2475+9.27%
光聖1040+9.82%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
健策

81.48%

勝率

#投信認養股

偏強
健策

81.48%

勝率

#營收獲利增加

偏強
健策

81.48%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
信驊

64%

勝率

#營收創高股

偏強
信驊

64%

勝率
偏強
健策

81.48%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty