股王信驊漲停6335元飆出天價 改寫台股股價新紀錄
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (13) 日在平盤附近游走，股王信驊 (5274-TW) 卻在資金簇擁下，由黑翻紅，並一路扶搖直上，在午盤左右衝上漲停板、達 6,335 元，不僅突破 6,000 元大關與歷史新高價，也改寫大立光 (3008-TW) 先前創下 6075 元的新紀錄，同時千金股健策 (3653-TW) 與光聖 (6442-TW) 也雙雙飆漲停。
信驊第三季受惠 AI 伺服器需求持續強勁，財報表現超乎外資預估，單季稅後純益達 12.14 億元，季增 93%，年增 33.11%，每股稅後純益 32.12 元，雙雙締造單季新猷，累計前三季大賺超過 7 個股本，已超越去年全年。
展望明年，外資預期，信驊明年營收將再年增 18%，續創新高，主要成長動能除了新伺服器平台從 AST2600 升級至 AST2700，加上其定價較 AST2600 高出約 70-80%，整體 BMC 市占率持續提升，同時帶動 I/O 和 PFR IC 等新業務出貨增長。
台股今日共有 26 檔千金股，光聖今日再度領軍光通訊類股上漲，股價從平盤的 947 元一路向上，直奔漲停板 1040 元，委買張數破千張，也重返千金行列；健策也在外資出報告力挺下，今日一度衝上漲停板，達 2490 元，創下一個多月來新高。
