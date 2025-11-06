台經院估今年我GDP 5.94% 甚至有望挑戰6字頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-06 11:45

台灣經濟研究院今 (6) 日公布我國最新經濟成長預測，上修今年我國經濟成長率 (GDP) 至 5.94%，而明年在高比較基期下則下滑至 2.6%，台經院院長張建一更指出，由於今年國內經濟表現大幅優於預期，甚至有望挑戰成長 6%。

台經院院長張建一。(圖：台經院提供)

張建一說明，AI 快速發展帶動全球投資熱潮，也為台灣帶來助益，惟受高基期影響，民間投資和淨出口貢獻將較上年減弱。

就內需來看，今年前三季以來，因消費者觀望台美關稅談判是否調降美國汽車關稅，加上出國人潮續增，進而減少耐久財商品購買，且過去幾年有高基期效應，使民間消費動能偏弱。

台經院認為，隨著台美關稅談判逐漸明朗，以及股市上揚帶動的財富效果，有助於車市買氣回升和消費信心改善，預測 2026 年民間消費成長率為 2.00%，較今年增加 1.06 個百分點。

固定資本形成方面，隨著 AI 商機持續升溫，國內晶片龍頭廠商資本支出再創新高，也帶動上下游供應鏈同步加碼投資，再加上多家國際大廠在台灣設立研發中心和資料中心，均有利支撐民間投資動能，今年年民間投資表現優於預期。

台經院預測，2026 年固定資本形成成長率為 2.15%，較今年修正後成長率 10.05% 減少 7.90 個百分點，其中，民間投資成長率明年為 2.36%，年減 8.61 個百分點。

在貿易方面，受惠於 AI 應用持續擴展及消費性電子產品創新帶動，加上美國半導體關稅政策尚未公布，台灣電子及資通訊產品出口表現亮眼。

然而，傳統產業如塑化、鋼鐵、紡織及運輸工具等，受美國關稅政策影響及中國內捲競爭壓力所制約，全球市場需求疲軟，企業訂單普遍趨於保守，反映出口結構呈現明顯的產業分化與景氣落差。

台經院預測，2026 年輸出與輸入成長率分別為 3.08%、2.84%，輸出較今年減少 21.90 個百分點，輸入較今年減少 22.22 個百分點。