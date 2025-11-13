鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 09:41

美國「AI 淘金熱」正面臨嚴峻能源考驗。摩根士丹利 (下稱大摩) 在最新研究報告中示警，受 AI 資料中心龐大電力需求衝擊，美國恐於 2028 年陷入高達 20% 的電力缺口，潛在缺口達 13 至 44GW，相當於超過 3300 萬戶家庭的每年用電量。

AI淘金熱遇缺電瓶頸！大摩預警：2028年美國缺20%電力 3300萬戶家庭用電要斷（圖：Shutterstock）

以 Stephen Byrd 為首的大摩分析師團隊在報告中指出，資料中心耗電量激增是主因。

微軟、谷歌、亞馬遜及 Meta 等科技巨頭打算在 2025 年前投資近 4000 億美元擴展 AI 算力，但電力供應卻難以跟上。微軟執行長 Satya Nadella 此前也坦言，當前最大挑戰「不是算力，而是電力」，若供電不足，部分 AI 晶片恐面臨閒置風險。

AI 資料中心建設週期僅兩年，但輸電線路卻需十年，供需錯配讓美國電網瀕臨極限。以擁有全球最大資料中心的佛州為例，Dominion Energy 訂單量一年內從 40GW 飆升至 47 吉瓦，相當於 47 座核反應爐發電量。

目前，AI 資料中心已消耗美國 4% 電力，預計 2030 年將升至 12%。分析師強調，AI 需求正以「非線性速度」增長，已成現代最大技術變革，卻令國家電網不堪重負。

為緩解缺電危機，大摩提出多種「快速供電」方案：布魯姆能源燃料電池可增加 5-8GW，天然氣渦輪機貢獻 15-20GW，核電則能補充 5-15GW。

亞馬遜、谷歌已探索小型模組化反應爐 (SMR)，美國政府也打算在 2030 年前新建 10 座核電站，德州更預計同期建成 100GW 太陽能與儲能項目，甚至有企業考慮激進方案，如太空太陽能發電，谷歌打算在 2027 年測試軌道 AI 晶片，馬斯克的星鏈亦參與相關研發。

短期內，改造比特幣挖礦設施為 AI 運算中心、發展「新雲」短期租賃及「電力外殼」長期資料中心（僅供電與網路的毛坯機房）等商業模式，有望能彌補用電缺口。

此輪能源瓶頸帶來的影響也遠超科技業，企業面臨更高用電成本，新建資料中心選址受限，電力公司需優先供電，加劇區域供應失衡，監管機構恐必須加速審批與升級基建，而消費者則間接承受電價上漲壓力，AI 醫療、金融等服務推廣亦可能延遲。

投資機會則聚焦電網升級、輸電系統、冷卻技術及替代能源企業，反之，仰賴穩定供電卻無法保障的企業風險攀升。