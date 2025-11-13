search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

穆迪首席經濟學家：AI榮景恐仍無法阻止美國經濟陷入衰退

鉅亨網編譯陳韋廷

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 近日對美國經濟能否持續受到 AI 熱潮支撐表達疑慮。他指出，當前美國經濟實力因逆風增強而減弱，儘管未來一年仍有機會避免衰退，但前提是「一切順利」。

cover image of news article
穆迪首席經濟學家：AI榮景恐仍無法阻止美國經濟陷入衰退（圖：Shutterstock）

Zandi 表示，最大風險在於 AI 對經濟的拉抬效果，恐被川普政府的去全球化政策抵消。他並強調，美國經濟能否駕馭這兩股逆風，「取決於沒有任何意外脫軌」，尤其是關稅等政策易引發變數。


美國去全球化的政策透過提高關稅、限制移民等措施增加成本、加劇勞動力市場壓力，對經濟威脅日增。

數據顯示，AI 今年為美國 GDP 成長率貢獻 0.63 個百分點，若無 AI 支撐，經濟恐已陷入衰退，但明年進一步擴張將受去全球化拖累，預計 2026 年該政策將使實質 GDP 成長減少 1.19 個百分點。

Zandi 也質疑 AI 效益的實際釋放時程，參考其他類似突破性技術需要深度融入企業後才能顯現，短期內難全面帶動經濟成長。

此外，他擔憂 AI 紅利集中於富裕群體，加劇收入與財富分配失衡，恐限制對整體經濟的貢獻，即使 AI 能推升股價。同時，政府停擺的宏觀影響亦可能擾亂經濟預期。

綜合來看，Zandi 認為去全球化與分配問題，正削弱 AI 熱潮對美國經濟的支撐力道。


文章標籤

AI美國經濟GDP衰退去全球化效益穆迪Mark Zandi

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數99.5640.07%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty