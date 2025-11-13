鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-13 08:50

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 近日對美國經濟能否持續受到 AI 熱潮支撐表達疑慮。他指出，當前美國經濟實力因逆風增強而減弱，儘管未來一年仍有機會避免衰退，但前提是「一切順利」。

穆迪首席經濟學家：AI榮景恐仍無法阻止美國經濟陷入衰退（圖：Shutterstock）

Zandi 表示，最大風險在於 AI 對經濟的拉抬效果，恐被川普政府的去全球化政策抵消。他並強調，美國經濟能否駕馭這兩股逆風，「取決於沒有任何意外脫軌」，尤其是關稅等政策易引發變數。

‌



美國去全球化的政策透過提高關稅、限制移民等措施增加成本、加劇勞動力市場壓力，對經濟威脅日增。

數據顯示，AI 今年為美國 GDP 成長率貢獻 0.63 個百分點，若無 AI 支撐，經濟恐已陷入衰退，但明年進一步擴張將受去全球化拖累，預計 2026 年該政策將使實質 GDP 成長減少 1.19 個百分點。

Zandi 也質疑 AI 效益的實際釋放時程，參考其他類似突破性技術需要深度融入企業後才能顯現，短期內難全面帶動經濟成長。

此外，他擔憂 AI 紅利集中於富裕群體，加劇收入與財富分配失衡，恐限制對整體經濟的貢獻，即使 AI 能推升股價。同時，政府停擺的宏觀影響亦可能擾亂經濟預期。