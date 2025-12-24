〈工業生產指數〉連21紅！11月工業指數年增16.42% 與製造業指數齊創同月新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-24 16:50

經濟部統計處今（24）日公布 114 年 11 月工業生產統計，在人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務需求持續強勁帶動下，11 月工業生產指數來到 119.31，較上年同月增加 16.42%，不僅寫下歷年同月新高紀錄，更成功達成連續 21 個月正成長的亮眼佳績 ，其中製造業指數同樣創下歷年同月新高。

連21紅！11月工業指數年增16.42% 與製造業指數齊創同月新高。（圖：經濟部提供）

統計處指出，觀察產業細節，製造業生產指數為 120.84，年增 17.35%，同樣創下歷年同月新高 。其中資訊電子產業表現最為突出，電腦、電子產品及光學製品業年增率高達 124.52%，主因在於 AI 應用暢旺，帶動伺服器、半導體檢測設備及通訊傳播設備產量大幅翻倍 。

電子零組件業則年增 17.55%，受惠於高效能運算需求，12 吋晶圓代工、IC 封測及 IC 設計等產線生產維持高檔 。其中積體電路業（含半導體）生產指數為 148.68，年增 18.17%，反映先進製程訂單動能穩健 。

相較於電子業的火熱，傳統產業表現相對疲軟。基本金屬業年減 10.79%，主因全球鋼市復甦緩慢且客戶下單保守 ；汽車及其零件業年減 14.22%，則受到燃油車庫存調節及零件外銷需求減少影響 。化學材料及肥料業年減 4.26%，機械設備業亦因上年基期較高轉為年減 4.26%，惟半導體生產用設備需求仍維持成長，抵銷部分減幅 。

經濟部統計處表示，儘管地緣政治衝突與國際貿易保護措施等不確定因素持續存在，但隨著農曆春節前的備貨需求釋出，加上 AI 算力需求持續推升半導體先進製程訂單，預期台灣製造業生產動能將穩步成長 。