鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-24 13:14

沃旭能源宣布，與國泰人壽及其子公司國泰電業股份有限公司簽署協議，由其共同投資取得總裝置容量 632MW 大彰化西南離岸風場 55% 股權，總金額約新台幣 250 億元 (約 50 億丹麥克朗)，雙方交易預計明年第三季風場商轉時完成。

沃旭指出，此次協議總金額約新台幣 250 億元 (約 50 億丹麥克朗)，並已將該風場既有的專案融資納入考量，雙方交易預計明年第三季風場商轉時完成。沃旭在今年 7 月完成大彰化西南離岸風場的專案融資，獲得約新台幣 900 億元 (約 200 億丹麥克朗)。

沃旭表示，此次協議簽署後，在 2025 年透過風場釋股已累積創造新台地 1650 億元 (約 330 億丹麥克朗) 收益，對於 2025 至 2026 年間透過合作夥伴模式與風場釋股計畫創造 350 億丹麥克朗收益的目標更近一步。

大彰化西南離岸風場位於彰化外海約 50 至 60 公里處，包含已投入商轉的大彰化西南第一階段離岸風場 (295 MW)，以及正在建置中、預計於 2026 年第三季完工併網的大彰化西南第二階段離岸風場 (337 MW)。沃旭將透過位於台中港的運維中心，負責大彰化西南離岸風場的長期營運與維護。

沃旭財務長 Trond Westlie 表示，此次協議反映市場對具備長期售電合約的離岸風電資產的高度投資興趣。結合此前完成的大彰化西南離岸風場專案融資，這項合作案進一步穩固沃旭的資本結構，並為合作夥伴模式與風場釋股計畫做出重大貢獻。