鴻華先進轉型品牌首款電動車BRIA正式發表上市 入門款89.9萬元起
鉅亨網記者彭昱文 台北
電動車廠鴻華先進 - 創 (2258-TW) 今 (25) 日舉行首場品牌暨新車線上發表會，宣布 FOXTRON 品牌首款電動車款「BRIA」正式上市，共推出三種車型，從入門款後輪驅動 Elegant 89.9 萬元起，到四輪驅動的頂規 Pioneer 114.9 萬元起。
BRIA 由鴻華先進主導設計、開發與測試驗證及實現產品上市；底盤與車體結構、車輛動態、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的 EEA 架構，皆由鴻華先進團隊自主研發，全面推進軟體定義汽車平台。
鴻華先進表示，BRIA 以台灣在 ICT 和 AI 領域的優勢，整合整車技術與架構作為軟體定義汽車平台的核心基礎，美國團隊協助提供全方位思考和優化系統架構、動態反應和使用者體驗，義大利設計團隊則帶來了優美的曲線比例。
鴻華先進表示，透過品牌不僅可以直接面對市場、真實地去了解需求，更可以傳達平台化所帶來的使用者體驗，「價值不需要被高估，但需要被看見」，BRIA 實際價格希望讓台灣的消費者可以感受到尊重。
鴻華先進也宣布，即刻在全台 LUXGEN 展示服務中心展示 BRIA 實車，12 月 27 日更將於各展示點同步啟動銷售活動，邀請消費者親臨體驗，期待 BRIA 能夠為台灣國產車市場注入新一波動能。
