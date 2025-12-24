鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 12:03

立法院財政委員會於今 (24) 日針對 115 年度中央政府總預算案尚未審查通過的衝擊進行研議。金管會報告指出，若預算持續延宕，金管會主管預算將有超過 5674 萬元無法動支，屆時資訊主機系統升級卡關，將影響國內金融安全，更將衝擊金融市場的監理品質。

根據金管會提出的「預算未審查影響報告」，依據《預算法》第 54 條規定，若總預算案未能在會計年度開始前通過，所有「新興計畫」皆須停止動支。

金管會 115 年度受影響的預算總計 5674 萬 7 千元，主要涵蓋三大類，一、新興與新增計畫 (809 萬 2 千元)，包含汰換 3 輛正、副首長專用公務車及相關設備、主機作業系統版本升級等關鍵資訊軟硬體費用。

二、基本維持費差額 (4724 萬元)，是指經常性經費與上年度相比之增加額度，這筆資金是確保銀行、證券期貨、保險市場監理及金融檢查業務順利運作的「基本保命錢」。

三、第一預備金 (141 萬 5 千元) 亦無法動支。

金管會強調，115 年度編列的經費均為「業務實需」，其中，資訊主機系統的升級攸關金融監理的資訊安全與效能，若因預算卡關無法執行，恐影響對市場變動的反應速度。

此外，針對銀行與保險業的金融檢查與市場監理，若相關「基本維持費」無法如期支應，可能造成行政效能受限，對於維護金融市場穩定性與投資人權益將產生隱憂。