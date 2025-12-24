鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-24 17:33

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今 (24) 日出席威盛聖誕活動時，針對 AI 科技趨勢與公司未來展望釋出樂觀看法。她表示，AI 應用正從虛擬加速走向實體，智慧眼鏡具備成為下一階段主流消費性電子產品的潛力，據悉宏達電近期推出的 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle，在台銷售版圖持續擴大，目前正評估進入中國市場。

在市場拓展方面，宏達電將台灣列為 VIVE Eagle 全球首發地，並積極佈建實體通路。除與台灣大哥大合作新增 76 家 myfone 門市，更攜手小林眼鏡等通路提供試戴與驗光服務，全台銷售據點已突破 336 家。

‌



此外，宏達電已於香港開賣該產品，市場傳出預計 2026 年 1 月將在中國舉辦活動，若屆時順勢推出 AI 眼鏡，將成為其在地化佈局的重要一步。

宏達電先前在法說會上指出，VIVE Eagle 自 9 月起陸續出貨，營收貢獻預期在第四季較為明顯，加上 B2B 業務擴展與非硬體業務成長，下半年營收有望優於上半年。