投資美國金額多到超韓趕日？龔明鑫：金額還未定 但首要任務是投資保障協定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-13 16:46

經濟部長龔明鑫今（12）日主持部內業務會報前接受媒體聯訪，針對近期外媒報導「台灣對美國投資金額介於 3,500 億至 5,500 億美元之間，規模在日韓之間」的傳聞表示，目前尚未獲得確切資訊，相關數據應以經貿談判辦公室和談判代表的說明為準。他承諾，一旦投資金額得到確認，經濟部將立即對外以及向立法院做完整的說明，包括是否涵蓋台積電等重大投資案，並評估對整體產業的影響。他強調，和主要投資國家簽訂投資保障協定並避免雙重課稅，是經濟部首要任務。

投資美國10至17兆台幣超越日韓？龔明鑫：金額還未定 但「它」才是保障台商首要任務。（鉅亨網資料照）

據美國媒體《Politico》報導，台美關稅持續談判，美方要求台灣投資介於韓國 3500 億美元（約新台幣 10.8 兆元）與日本 5500 億美元（約新台幣 17.1 兆元）間。

在台美經貿協定方面，龔明鑫說明，總統日前指示外交部、經濟部及經貿辦公室共同討論，針對台商主要投資國家簽訂投資保障協定並避免雙重課稅，是當前經濟部積極推動的首要任務。他提到，台灣近來已積極與英國、加拿大簽署了類似的協定，並與泰國續簽了投資保障協定。

針對美國避免雙重課稅的議題，龔明鑫表示，目前法案已在眾議院通過，正等待參議院排案審議。他指出，根據上次赴美了解的情況，美國議員對此案普遍沒有意見，但由於參議院議程繁多，時程仍需等待排定。經濟部期盼該案能盡快排上議程，為台美雙邊投資者帶來稅務利多。此外，印尼也有意願更新投資協定，而針對與新加坡於 40 年前簽署的投資協定，因環境條件已大不相同，經濟部也正積極處理續約（renew）事宜。

在海外科學園區規劃方面，龔明鑫重申政府扮演協助資源整合的角色，尊重企業選擇。目前經濟部在美、日和捷克設有貿易與投資服務中心，並持續協助企業在其他地區的考察。他透露，目前部分公協會對菲律賓感興趣，他本人也曾考察菲律賓的北呂宋和克拉克地區，認為投資環境不錯。在歐洲方面，企業則對波蘭表現出濃厚興趣，未來或許會安排與公協會一同前往考察。至於美國，高科技產業的投資主要集中在亞利桑那州和德州，將視企業需求推動相關形式的協助。

針對中油觀塘第三天然氣接收站（三接）工程調查，龔明鑫指出，上次的立案調查結果並無特別爭議。但因有新的事證出現，調查單位已重啟調查。經濟部和中油將充分尊重並全力支持廉政署和檢調的獨立調查工作，提供所需的一切資料。他表示，調查時程由獨立單位決定，但預計不需要太久的時間。

此外，龔明鑫也對近期花蓮馬太鞍溪潰堤引發的淹水災情做出說明。他指出，風災造成下游光復村南岸約 2,860 公尺提防全部沖毀，河道堆積大量土石。為避免二次災害，經濟部在短時間內搶修完成臨時提防，並透過三道消能（頂塊、太空包、土堤加固）結構來強化防洪能力。在疏浚方面，原本預計年底挖除 100 萬方土方，但截至 11 月 10 日已超前進度挖走 200 多萬方，有效清除下游河道，使光復村在隨後颱風雨勢中未受影響。

然而，由於上游河道泥沙持續堆積，造成水位上漲漫過上游尚未加高的堤防，導致水流沿著產業道路進入社區。儘管此次災害無人員傷亡，受損戶數也輕微（19 戶受影響，僅 8 戶較嚴重），但水利署仍展開 55 小時的 24 小時不間斷搶修。