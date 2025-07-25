川普：日本投資美國5,500億美元 不是貸款 是「簽約獎金」
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美日兩國達成貿易協議，日本承諾投資美國 5,500 億美元，美國總統川普周四（24 日）表示，日本基本上用錢買低關稅利率，他也開放其他國家用錢換低關稅。
川普周四說，日本承諾投資的 5,500 億美元，性質不是貸款，而是「簽約獎金」（signing bonus）。
川普周二宣布，美國與日本達成貿易協議，日本將對美國投資 5,500 億美元，且日本進口商品關稅稅率降至 15%。
川普在社群媒體 Truth Social 上發文寫道：「我國剛與日本完成一項龐大的協議，可能是有史以來最大的一項協議。」
川普表示，這項協議將要求日本「開放國內市場」，以進口美國汽車及更多農產品，但他並未多談細節。
據《韓聯社》周四報導，韓國政府擬將規模超過 1,000 億美元的韓企對美投資計畫當作經貿談判籌碼，且日後投資金額可能會進一步增加。
韓國《每日經濟》指出，日本與美國達成關稅下調協議給韓國帶來巨大壓力，若韓國未能達成類似協定，在全球汽車市場的競爭力可能受損。
另據《彭博》周四報導，知情人士透露，美國和韓國正討論創立一個投資美國的基金，作為美韓貿易協議的一環，韓國的目的是換取關稅減讓至 15%。
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