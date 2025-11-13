search icon



搶救國旅! 交通部打造「兆元產業」擬推平日住宿2晚補貼2000元

鉅亨網記者黃皓宸 台北

總統賴清德本 (11) 月初出席 ITF 旅展時宣布，將組「觀光國家隊」，政府盼攜手業界推動台灣觀光發展，以「2030 年達到兆元產值為目標」。交通部長陳世凱今 (13) 日，也透露多項補助方案，鼓勵平日旅遊，預計明 (2026) 年初起，將推為期一年的平日出遊鼓勵，採「住宿券」方式進行，住宿第一晚抵 800 元、第二晚抵用 1,200 元，最高補助 2,000 元。

cover image of news article
交通部長陳世凱。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

據賴清德指出，去 (2024) 年國內觀光產值已達新台幣 8,378 億元，將 2030 年達到兆元產值為目標。


陳世凱表示，國旅貢獻年產值已達 8 千多億，為了打造國旅成為下一個兆元產業，觀光署將推出「平日」與「生日」住宿優惠來點火，平日住宿 2 晚最高補助 2 千元。另有計畫針對生日的國民，推出生日禮，每個月抽出 1 千位國民，可獲得 1,200 元的住宿金。

另外，交通部將推出觀光產業連動促銷，包括「遊樂園留宿」方案，周一至周四任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國 26 家觀光遊樂業主題樂園，可享第 2 日入園門票免費優惠。

但陳世凱強調，這些獎勵方案規模及推行，仍要看立法院是否通過預算案而定，目前希望盡速能在明年初推動。


