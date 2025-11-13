搶救國旅! 交通部打造「兆元產業」擬推平日住宿2晚補貼2000元
鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德本 (11) 月初出席 ITF 旅展時宣布，將組「觀光國家隊」，政府盼攜手業界推動台灣觀光發展，以「2030 年達到兆元產值為目標」。交通部長陳世凱今 (13) 日，也透露多項補助方案，鼓勵平日旅遊，預計明 (2026) 年初起，將推為期一年的平日出遊鼓勵，採「住宿券」方式進行，住宿第一晚抵 800 元、第二晚抵用 1,200 元，最高補助 2,000 元。
據賴清德指出，去 (2024) 年國內觀光產值已達新台幣 8,378 億元，將 2030 年達到兆元產值為目標。
陳世凱表示，國旅貢獻年產值已達 8 千多億，為了打造國旅成為下一個兆元產業，觀光署將推出「平日」與「生日」住宿優惠來點火，平日住宿 2 晚最高補助 2 千元。另有計畫針對生日的國民，推出生日禮，每個月抽出 1 千位國民，可獲得 1,200 元的住宿金。
另外，交通部將推出觀光產業連動促銷，包括「遊樂園留宿」方案，周一至周四任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國 26 家觀光遊樂業主題樂園，可享第 2 日入園門票免費優惠。
但陳世凱強調，這些獎勵方案規模及推行，仍要看立法院是否通過預算案而定，目前希望盡速能在明年初推動。
