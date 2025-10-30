美韓貿易協定「幾乎敲定」！首爾確認3500億投資美國換15%汽車關稅、半導體關稅優惠

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-30 05:00

美國總統川普周三 (29 日) 在南韓慶州 APEC 峰會晚宴上與總統李在明握手時表示，「我們今天與南舉行了一次重要的會晤，很多事情都已決定，我們的協議幾乎敲定了，是一項貿易協定」。

（圖：Shutterstock）

南韓總統辦公室政策室長金容范周三 (29 日) 則在後來的一場記者會上證實已跟美國就貿易協議具體條款達成協議，協議核心內容包括南韓承諾的 3500 億美元對美投資計畫、關鍵產業關稅安排及市場准入等議題。

投資方面，韓國 3500 億美元投資分為兩部分，2000 億美元為現金投資，參考日本模式，每年上限 200 億美元，2029 年 1 月前最終敲定，剩餘 1500 億美元投入造船工程。關稅條款上，美國維持 15% 全面關稅水平，雙方同意汽車零件關稅設為 15%。

金容范在記者會上強調，南韓政府在投資計畫中建立了多重保障措施，以限制金融風險並保護外匯市場，只有「現金流有保證、商業上可行的專案」才會得到投資，這一條款將在諒解備忘錄中明確規定。

他還表示，韓美雙方達成一致，若南韓 20 年內無法收回投資本金，則可以調整利潤分成條款，允許更靈活的還款方式。

半導體領域，韓方確保關稅不會削弱其競爭力，這對依賴半導體出口的南韓至關重要。

此外，南韓在藥品關稅上獲得最惠國待遇，並成功抵禦美國在農產品市場，尤其是稻米、牛肉的進一步開放要求。

此前，美國總統川普曾威脅自 8 月 1 日起對韓日產品加徵 25% 關稅，此協定被視為緩解貿易摩擦的進展。

不過，金容范未表示雙方已經簽署貿易協定，也沒有提供最終敲定協定的明確時程表，只是說一份包含貿易協定細節的諒解備忘錄已接近完成。

南韓官員們也僅對媒體透露，雙方尚未彌合圍繞 3500 億美元投資的所有分歧，但在縮小差距方面已經取得了實質性進展。

上述消息公佈後，市場反應正面，韓元兌美元匯率升至當日高點，Kospi 期貨及 iShares MSCI 韓國 ETF 同步上漲。