345億統籌款怎麼分？ 財長證實：草案已送政院 將重新規劃「水平分配」公式

立法院財政委員會今（13）日邀財政部長莊翠雲進行專題報告並備質詢，焦點集中於《財政收支劃分法》（財劃法）的修法進度與 345 億元統籌分配稅款無法分配的爭議。日前行政院長卓榮泰建議提出「長治久安」的財劃法修正案，莊翠雲證實，財政部擬具的修法版本已於近期送行政院，但內容尚待整體規劃與整理，並透露將重新規劃水平分配公式，以使分配更為合理。

立委賴士葆（左）質詢財政部長莊翠雲（右）。

因現行財劃法公式錯誤而導致 345 億元統籌款項卡關，莊翠雲表示，這筆未分配款項性質上屬普通統籌稅款，原則上須透過修法程序才能處理，財政部尊重立法院的審議結果

國民黨立委賴士葆今日質詢時，關切行政院何時能提出財劃法修正草案。莊翠雲回應，財政部已召開四次會議進行研擬，且近期已將草案送交行政院，但目前內容仍在行政院階段。她強調，財政部擬具的新版草案中，將會重新規劃水平分配公式，以使未來統籌稅款的分配能夠更加合理。

莊翠雲表示，根據行政院版本，在 96% 的普通統籌分配稅款中，規劃有 1% 先保留給中央做為調節款，用於彌補財源增幅未達全國平均的地方政府；而剩餘的 95%，將先彌補地方的基準財政差額，扣除之後的餘額，再依據財政努力（40%）、基準建設（60%）兩大類指標進行水平分配。這顯示行政院傾向進行全面的法規檢討與修正，而非僅止於補正眼前的公式錯誤。

今日財政委員會的另一大重點，是審查由民進黨團提出的《財政收支劃分法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案》。該草案目的在於解決因現行財劃法公式分母問題，導致明年度有高達 345 億元統籌分配稅款無法分配的窘境。

莊翠雲在報告時明確指出，依據財劃法第 16 條之 1 第 1 項規定，中央統籌稅款屬受分配地方政府的稅課收入，而這筆未分配的款項屬於普通統籌稅款，因此必須透過修法才能處理分配問題。她強調，相關法案已進入立法院審查程序，財政部將尊重立法院的審議結果。