2026-01-02

勞動部於今（2）日公布最新勞雇雙方協商減少工時 (無薪假) 統計，目前全台共計有 385 家事業單位實施，影響人數達 7371 人，製造業佔比約 93.7%，其中又以金屬機電佔近 7 成，精密工業分布最密集的台中市亦成重災區 。相較於 114 年 12 月 16 日公布大減 2035 人，本次實施家數增加 7 家，微增 253 人 。同時有 22 家企業因屆期未續報或提前終止，讓 286 名勞工恢復正常工時，但整體數據仍反映出部分產業受美國關稅政策及景氣波動影響。

製造業寒冬未過？無薪假由減反增7家253人 金屬機電業、台中成重災區。（鉅亨網資料照）

觀察產業分布情形，製造業無薪假現象最為顯著，共有 321 家企業實施，人數高達 6910 人，佔總實施人數比例約 93.7% 。在製造業四大業別中，以金屬機電工業受創最深，實施人數達 5140 人，單一業別即佔全體實施人數約 69.7%，顯示金屬機械供應鏈仍面臨較大營運壓力 。

資訊電子工業則有 699 人，化學工業與民生工業也分別有 567 人與 504 人實施減班休息 。相較於製造業的龐大規模，批發及零售業雖然家數有 44 家，但人數僅 301 人，其餘如住宿及餐飲業、支援服務業等影響程度均相對較低。

從區域分布分析，台中市實施人數達 2847 人，位居全台灣首位，其次為台南市 1038 人，桃園市、彰化縣與新北市也分別有 642 人、635 人及 586 人，顯示製造業重鎮受到的衝擊較為集中 。

勞動部說明，目前通報的企業中，有 73.2% 屬於適用僱用安定措施的產業，接近 76.2% 的員工可以申請薪資差額補貼。