從「AI獨舞」到「百花齊放」！大摩瑞銀上調標普500明年指數目標：企業獲利擴散是續命關鍵

2025-11-12

AI 熱潮席捲華爾街多年後，市場看漲股市的邏輯正悄悄轉變。專家最新指出，企業獲利能力突破科技巨頭範疇，向更廣泛領域擴散的訊號，成為支撐美股的新引擎。

從「AI獨舞」到「百花齊放」！大摩瑞銀上調標普年底指數目標：企業獲利擴散對美股至關重要（圖：Shutterstock）

摩根士丹利、瑞銀等華爾街投行分析最新財報季後指出，企業獲利復甦勢頭強勁，儘管成長仍集中於 AI 相關的科技領域，但獲利改善已開始向其他族群滲透。

FactSet 數據印證這一趨勢。標普 500 指數成分股中，超過 90% 已公佈最新一季業績，其中 82% 企業獲利超預期，整體利潤年增 13.1%，連四季度實現兩位數增長。標普 11 大類股中有 6 個獲利年增，科技、金融和非必需消費品領先，即使增幅有限，但獲利擴散的苗頭已經顯現。

不過，部分策略師提醒，此趨勢必須持續鞏固。加拿大皇家銀行資本市場策略師 Lori Calvasina 出具最新研究報告指出，獲利預期修正雖連兩周向好，但仍遠低於今夏高點，投資人對股市的擔憂未完全消散。

Calvasina 還形容上周股市回調「像遠處風暴的雷聲」，暗示投資人對獲利復甦的持續性仍存疑慮。

但這種不均衡性被 Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 定義為「K 型股市」。AI 相關股票與優質成長股跑贏大盤，但當前多頭參與度已較網路泡沫時期更廣，這是市場進一步上漲的關鍵。

Emanuel 還維持「2026 年底標普 500 指數達 7750 點」的目標，認為前十大成分股雖佔市值 40%，但估值未過高，為市場提供了支撐與上行空間。

瑞銀則將 2026 年底標普目標上調至 7500 點，預測企業獲利增幅達 14.4%，且資本投資正「突破科技窄路，向更廣泛領域擴散」。瑞銀也將當前 AI 支出與 1990 年代中期技術建設熱潮類比，認為這可能開啟持續約十年的生產力變革。