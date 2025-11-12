台燿前三季每股純益8.37元 40億元CB明天上櫃掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 19:48

今天盤中以每股 415 元改寫歷史天價的 CCL 廠台燿 (6274-TW) ，今 (12) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益爲 10.03 億元，季增 53.82%，年增 32.95%，每股純益 3.58 元，2025 年 1-9 月稅後純益 23.26 億元，年增 22.46%，每股純益 8.37 元。

CCL廠台燿前三季每股純益達8.37元。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，由台燿發行無擔保可轉換公司債 40 億元面額計募集 43.2 億元，將在明 (13) 日上櫃掛牌交易。台燿發行的這筆可轉換公司債轉換價是 386 元。

台燿 2025 年第三季營收爲 80.63 億元，創新高，毛利率 23.75%，季增 2.58 個百分點，年增 1.05 個百分點，稅後純益爲 10.03 億元，季增 53.82%，年增 32.95%，每股純益 3.58 元。

台燿 2025 年 1-9 月營收 212.55 億元，毛利率 23.02%，年減 0.12 個百分點，稅後純益 23.26 億元，年增 22.46%，每股純益 8.37 元。

PCB 的市場需求高速恢復中，AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動上游材料業者的產值及市值增加，第三季營收以 80.63 億元創新高的台燿， 10 月營收以 28.54 億元再創新高，月增 0.08%，年增 40.57%。同時，累計台燿 2025 年 1-10 月營收 240.69 億元，年增 28.09%，並已超過 2024 年全年營收。