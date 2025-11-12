中鋼Q3每股虧0.16元 投資10.4億元進行設備汰舊換新

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (12) 日公告第三季財報，稅後淨損 24.8 億元，每股損失 0.16 元；累計前三季淨損 41.38 億元、每股損失 0.27 元。另，中鋼董事會決議，斥資 10.4 億元，進行產線設備汰舊換新計畫。

中鋼董事會也決議，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資 6.4 億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止，為期 2 年 6 個月。