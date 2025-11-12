search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

中鋼Q3每股虧0.16元 投資10.4億元進行設備汰舊換新

鉅亨網記者彭昱文 台北

中鋼 (2002-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，稅後淨損 24.8 億元，每股損失 0.16 元；累計前三季淨損 41.38 億元、每股損失 0.27 元。另，中鋼董事會決議，斥資 10.4 億元，進行產線設備汰舊換新計畫。

cover image of news article
中鋼Q3每股虧0.16元 投資10.4億元進行設備汰舊換新。(鉅亨網資料照)

中鋼第三季營收 850.96 億元，季減 13.6%、年減 14.1%；毛利率 0.27%，年減 1.94 個百分點、營業淨損 30.16 億元；累計前三季營收 2417.82 億元，年減 11.73%，毛利率 2.23%，年減 1.7 個百分點、營業淨損 42.59 億元。


中鋼董事會也決議，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資 6.4 億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 6 月 30 日止，為期 2 年 6 個月。

另外，為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，投資 4 億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止，為期 3 年。


文章標籤

中鋼財報設備資本支出

相關行情

台股首頁我要存股
中鋼18.15+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
中鋼

66.67%

勝率

#波段回檔股

偏弱
中鋼

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty