〈焦點股〉AI市場需求急 台燿將發債籌資40億元 股價價量齊揚漲逾4%

鉅亨網記者張欽發 台北


CCL 廠台燿 (6274-TW) 擬發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，推升產能的高階材料產量，台燿股價今 (27) 日價量齊揚漲逾 4%，早盤成交量放大到 9248 張，最高價並達到 342 元，並站上所有均線。

cover image of news article
AI市場需求急，台燿將發債籌資 40 億元，股價價量齊揚漲逾4%。(鉅亨網記者張欽發攝)

台燿最新的營收資訊已公布，2025 年 9 月台燿營收以 28.52 億元創新高，月增 12.1%，年增 25.64%，第三季營收 80.63 億元，創新高，季增 18.91%，年增 21.76%，1-9 月營收達 212.15 億元，年增 26.58%，並已經逼近 2024 年全年的 230.7 億元。


台燿專注於 M7 + 等級的高速 CCL 材料，法人預期台燿在 AWS AI ASIC 專案的市占率將從原預估的 10%-15% 大幅提升至 30% 至 35%，且隨著 400G、800G 交換器出貨量強勁增長，及參與其他雲端服務供應商（CSP）的 AI 專案，將持續驅動其長期營收動能，台燿 2025 年上半年營收 131.57 億元，毛利率 22.57%，稅後純益 13.24 億元，每股純益 4.79 元。

