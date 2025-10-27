〈焦點股〉AI市場需求急 台燿將發債籌資40億元 股價價量齊揚漲逾4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 11:55

‌



CCL 廠台燿 (6274-TW) 擬發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，推升產能的高階材料產量，台燿股價今 (27) 日價量齊揚漲逾 4%，早盤成交量放大到 9248 張，最高價並達到 342 元，並站上所有均線。

AI市場需求急，台燿將發債籌資 40 億元，股價價量齊揚漲逾4%。(鉅亨網記者張欽發攝)

台燿最新的營收資訊已公布，2025 年 9 月台燿營收以 28.52 億元創新高，月增 12.1%，年增 25.64%，第三季營收 80.63 億元，創新高，季增 18.91%，年增 21.76%，1-9 月營收達 212.15 億元，年增 26.58%，並已經逼近 2024 年全年的 230.7 億元。

‌

