台燿10月28.54億元再創新高 1-10月營收已超越2024年全年

2025-11-04

PCB 的市場需求高速恢復中，AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動上游材料業者的產值及市值增加，第三季營收以 80.63 億元創新高的台燿 (6274-TW) 今 (4) 日公布最新營收資訊，10 月營收以 28.54 億元再創新高，月增 0.08%，年增 40.57%。

CCL廠台燿10月28.54億元再創新高，1-10月營收已超越2024年全年。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，累計台燿 2025 年 1-10 月營收 240.69 億元，年增 28.09%，並已超過 2024 年全年營收，

台燿送件金管會擬發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，已申報生效，這是 CCL 廠今年來的最大規模市場籌資案。CCL 廠台燿擬發行 40 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資案，主辦券商是國泰證券，就 CCL 廠而言，台燿的即將發債籌資 40 億元市場並不是最大規模，2024 年的台光電 (2383-TW) 的發債籌資規模即達 60 億元，並持續在台擴廠。

台燿專注於 M7 + 等級的高速 CCL 材料，法人預期台燿在 AWS AI ASIC 專案的市占率將從原預估的 10%-15% 大幅提升至 30% 至 35%，且隨著 400G、800G 交換器出貨量強勁增長，及參與其他雲端服務供應商（CSP）的 AI 專案，將持續驅動其長期營收動能 。