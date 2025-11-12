貨櫃三雄Q3旺季不旺仍穩住獲利成績 長榮更賺達1股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 19:42

貨櫃三雄今 (12) 日陸續公布第三季財報，單季獲利衰退 30-80% 不等，不過，在旺季不旺之際仍穩住獲利成績，其中，長榮 (2603-TW) 單季仍賺逾 1 個股本，萬海每股純益 (EPS) 也達 4.15 元，陽明 (2609-TW)EPS 也有 1.73 元。

貨櫃三雄Q3旺季不旺仍穩住獲利成績。(圖：萬海提供)

長榮第三季單季合併營收 969.2 億元，年減 36.57%，稅後純益 217.46 億元，年減 64.88%，營業毛利率 26.15%，EPS10.04 元；累計前三季合併營收 2,933.75 億元，年減 15.64%，稅後純益 600.62 億元，年減 44.77%，營業毛利率 26.36%，EPS 27.74 元。

而陽明第三季合併營收為 420.92 億元，稅後純益 60.49 億元，年減 78.68%， EPS 1.73 元，累計前三季合併營收 1,262.65 億元，稅後純益 148.1 億元，年減 71.32%，EPS 4.24 元。

萬海第三季稅後純益 116.39 億元，年減 36.85%，EPS 4.15 元，累計前三季合併營收 1,069.72 億元，年減 11.06%，稅後純益 214.48 億元，年減 38.05%，EPS 為 7.64 元。

陽明表示，第四季因美中關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益，而近洋市場和其他市場如中東等，第四季在貨量支撐下預期市場穩定，惟其他影響艙位供給因素如航商繞行好望角情況、歐洲塞港議題，皆需審慎評估情勢發展。

萬海則提到，據專業研調機構 Alphaliner 最新報告，今年運力供給預計增長 6.8%，貨櫃船租船市場整體維持強勁且租金仍處於高位，新船交付活躍，拆船活動低迷，顯示市場信心仍強。

另一方面，萬海表態看好，主要港口如上海、新加坡吞吐量持續成長，燃油價格下滑有助船公司降低營運成本。

展望 2026 年，萬海認為，雖全球經濟仍面臨挑戰與不確定性，但供需差距縮小有望帶動市場逐步回穩，為航運業提供更具支撐性的環境。