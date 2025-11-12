華航曝這些地區還在評估新航點 明年看好轉機市場、票價將回穩

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-12 17:41

華航 (2610-TW) 今 (7) 日召開法說會，董事長高星潢表示，明年「強化轉機版圖」將是客運營運重點，同時，會透過航網調整讓貨收極大化，而總經理陳漢銘也透露，除了即將開航的美國鳳凰城，北美還有持續評估的新航點、東北亞也還有一些航線在看，華航並預期，2026 年機票價格將逐步回穩。

華航今日召開法說會。(鉅亨網記者王莞甯攝)

高星潢說明，進入第四季後連假增加，使 10 月消費力道升溫，而展望明年，由於亞洲是未來航空客運主要成長的地區，台灣又較亞洲整體市況更佳，搭此趨勢不斷提升運能並有效強化轉機版圖，將是 2026 年的營運重點，而在貨運方面，華航將持續做航網調整以因應關稅對供應鏈造成的變化，讓貨運收入最大化。

陳漢銘進一步指出，明年華航將以「台灣為亞洲的轉運中心」為方向，不斷擴增客運服務，除了歐洲航點增班、紐約增為每日航班、東南亞清邁增為每日航班，北美也持續評估新航點中、東北亞仍有一些新航線在看，並朝優化時間帶方向發展。

同時，陳漢銘看好轉機市場，將強化紐澳航線經台灣接轉到倫敦、北美航班銜接至東南亞航點等布局。

華航強調，2026 年將迎接全新 787 機隊，同時持續引進 A321neo 客機，穩健擴展機隊運能中，而貨運航網作為台灣唯一貨機涵蓋歐美亞的航空公司，將順應產經局勢拓展貨源，客貨雙引擎全力衝刺，加上航太修護逐年成長，力拚來年再創佳績。

其中，儘管美國關稅政策影響跨境電商貨量，但整體電商貨仍持續增加中，全球各地的電商貨量反而承接原先發往美國的貨量，甚至近期往歐洲還有不少無人機的貨，空運市況前景樂觀。