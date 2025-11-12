威剛Q3 EPS 5.59元創新高 前三季大賺1股本 Q4與明年獲利更好
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，稅後純益 17.6 億元，季增 100.23%，年增 91.3%，每股稅後純益 5.59 元，累計前三季達 10.08 元，已大賺逾一個股本，並超越去年全年，展望後市，董事長陳立白對於第四季及 2026 年獲利持續成長信心滿滿。
威剛第三季營收 145.11 億元，季增 13.16%，年增 54.39%，毛利率 22.7%，季增 3.72 個百分點，年增 1.29 個百分點，營益率 13.16%，季增 3.58 個百分點，年增 4.59 個百分點，稅後純益 17.6 億元，季增 100.23%，年增 91.3%，每股稅後純益 5.59 元。
威剛前三季營收 372.43 億元，年增 22.8%，毛利率 19.04%，年減 5.3 個百分點，營益率 9.56%，年減 2.78 個百分點，稅後純益 31.65 億元，年增 31.66%，每股稅後純益 10.08 元。
威剛表示，來自全球大型雲端服務供應商的剛性需求持續推升記憶體市況，第四季除了 DRAM 合約價漲幅大於預期，NAND Flash 價格也一路飆漲。目前 2026 年上游原廠的 DRAM 與 HBM 供應量都已被預訂光，NAND 和 HDD 也都全面進入賣方市場，記憶體價格漲勢已沒有回頭路。
威剛第四季都僅能支持策略性與主力客戶的需求，全力推升營運獲利，不僅看好毛利率創新高，全年營收目標也衝刺達 500 億元以上的歷史新高；庫存方面則積極因應，目標將庫存水位拉升至 200 億元以上。在提升獲利率及庫存水位雙重策略下，公司第四季營運成果將呈跳躍式增長。
