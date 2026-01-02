search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

漲價效益驚人 十銓去年11月EPS 3.7元 單月賺贏前三季

鉅亨網記者魏志豪 台北

記憶體股連日強漲，模組廠十銓 (4967-TW) 今 (2) 日同步公告自結，去年 11 月稅後純益 3.14 億元，年增 1013%，每股稅後純益 3.7 元，光單月獲利就超過去年前三季總和，凸顯低價庫存漲價效益驚人。

cover image of news article
十銓總經理陳慶文。(鉅亨網資料照)

十銓 11 月營收 16.17 億元，月增 46.76%，年增 78.63%，累計前 11 月營收 167.99 億元，年減 10.51%。


隨著 AI 高度仰賴記憶體，各家雲端服務業者 (CSP) 皆積極搶貨，推升 DRAM、NAND Flash 價格狂漲。十銓先前預期，由於原廠資源向 AI 伺服器傾斜、原本要交貨但卻沒有交，還有通路庫存消耗殆盡，今年上半年市場將會明顯感受缺貨的情況。

十銓也預期，今年上半年記憶體的漲幅會大於下半年，目前沒有任何理由讓記憶體價格往下，將會維持高原期，2027 年則須觀察 AI 伺服器需求以及原廠供給狀況才能判斷。


文章標籤

十銓記憶體漲價DRAMNAND缺貨

相關行情

台股首頁我要存股
十銓193.5+2.38%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
十銓

63.64%

勝率

#上升三紅K

偏強
十銓

63.64%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
十銓

63.64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty