漲價效益驚人 十銓去年11月EPS 3.7元 單月賺贏前三季
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體股連日強漲，模組廠十銓 (4967-TW) 今 (2) 日同步公告自結，去年 11 月稅後純益 3.14 億元，年增 1013%，每股稅後純益 3.7 元，光單月獲利就超過去年前三季總和，凸顯低價庫存漲價效益驚人。
十銓 11 月營收 16.17 億元，月增 46.76%，年增 78.63%，累計前 11 月營收 167.99 億元，年減 10.51%。
隨著 AI 高度仰賴記憶體，各家雲端服務業者 (CSP) 皆積極搶貨，推升 DRAM、NAND Flash 價格狂漲。十銓先前預期，由於原廠資源向 AI 伺服器傾斜、原本要交貨但卻沒有交，還有通路庫存消耗殆盡，今年上半年市場將會明顯感受缺貨的情況。
十銓也預期，今年上半年記憶體的漲幅會大於下半年，目前沒有任何理由讓記憶體價格往下，將會維持高原期，2027 年則須觀察 AI 伺服器需求以及原廠供給狀況才能判斷。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 十銓：12月記憶體合約價再漲80-100% 真正缺貨潮還沒到
- 群聯潘健成去年12月斥逾4千萬元 再度加碼自家股票
- 威剛自結去年11月獲利跳增15倍 每股大賺4.05元
- 記憶體狂漲 去年第2大飆股南亞科擠下聯電 躍居台股第13大權值股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇