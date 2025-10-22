鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-22 18:57

‌



廣達 (2382-TW) 執行副總暨雲達總經理楊麒令今 (22) 日提到輝達 (NVDA-US)GB200 及 GB300 最新進度，指出 GB300 的出貨量逐月上升，並預期第四季將超越 GB200。另外，因應 AI 需求強勁，也持續擴充美國與泰國產能。

廣達楊麒令：GB300出貨量Q4將超過GB200，持續擴充美國、泰國產能。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

楊麒令表示，仍有客戶持續採購 GB200，不過 GB300 出貨從 9 月開始逐月增加，11、12 月出貨量將持續成長，且目前觀察 GB300 生產順暢，預期第四季 GB300 出貨將超越 GB200，而 GB200 供應則預計逐步減少，整體而言，新舊產品的交接還不錯。

‌



楊麒令指出，今年以來廣達伺服器業績已較去年年增 50%，且現在仍持續成長中，認為「以我們廣達的量體來看，是很恐怖的數量」。他並指出，過去三年廣達持續投資，今年也陸續再增加，但 AI 需求暢旺，產能 (Capacity) 一開出就被占滿，認為今年又是大好的一年。

楊麒令進一步表示，廣達在美國已投資超過 20 年，今年再加碼對美投資 8 次，美國產線主要生產 AI 伺服器，包括 L10、L11，部分小機種也導入 L6。至於是否於美國設置 SMT 產線，楊麒令語帶保留，指出目前確實有 NPI 專案在考慮，但僅規劃設置 1 至 2 條產線，以加速開發流程，且尚未確定時程。