廣達前三季獲利527.9億元創同期高 法說會延至明日舉辦
鉅亨網記者劉玟妤 台北
廣達 (2382-TW) 今 (11) 日公告最新財報，累計今年前三季營收突破百兆，達 1.49 兆元，年增近 5 成，稅後純益 527.9 億元，年增 2 成，創歷年同期新高，每股純益 13.7 元。廣達原先今日召開法說會，受到鳳凰颱風影響，桃園市停班課，法說會延至明 (12) 日舉辦。
廣達第三季營收 4952.58 億元，季減 1.8%，年增 16.7%；毛利率 6.85%，季減 0.2 個百分點，年減 2.15 個百分點；營益率 3.71%，季減 0.34 個百分點，年減 0.9 個百分點；稅後純益 164.31 億元，季減 2.5%，年減 1.2%，每股純益 4.26 元。
廣達今年前三季營收 1.49 兆元，年增 49.5%；毛利率 7.3%，年減 0.7 個百分點；營益率 4.3%，年減 0.4 個百分點；稅後純益 527.9 億元，年增 20.4%，每股純益 13.7 元。
