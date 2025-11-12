漲不動？台股兩萬八得而復失 專家：多空本週見分曉
台股今 (12) 日上演戲劇性走勢，在台積電、鴻海領軍下大盤一路走高，最高來到 28071 點，不過台積電尾盤遭到 6000 多張單摜壓，連帶影響加權指數尾盤急殺，終場上漲 162 點收在 27947 點，漲幅 0.58%，成交金額為 5613 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董則認為，大盤型態未受影響，多空交戰激烈，觀察本週能否突破均線壓力，下週有望繼續攻高!
目前《鉅亨贏指標》顯示大盤為跌破訊號 6 日，指標趨勢為中強短弱，J 董分析，從台指期觀察，自 11/5 以來，連續 5 天在 27000 點到 28000 點間震盪，每當殺破 27800 點就會出現明顯買盤，顯示多空交戰劇烈。
J 董點出目前大盤多方各有一利多、利空因素，對多方有利的是，橫盤多日後量能已經縮減，顯示籌碼逐漸穩定；但是不利的因素是 5 日、10 日短均線死叉後下彎，近幾日均在均線的撐壓間震盪，本週如果突破均線壓力，且站上週二高點之上，後續將有機會帶動周線月線上彎，下週就有機會黃金交叉後再過高！
多方投資人如果想趁機回檔布局，可關注《鉅亨贏指標》選股策略當中的「偏強機會股」；減碼訊號可參考「帶量跌破均線糾結」，當中有部分是剛突破贏指標不久的個股，建議密切觀察是否已出現轉弱跡象。
今日大盤由玻璃陶瓷跟塑膠等類股表現較亮眼，資金流向半導體及電子零組件類股，J 董建議投資人短線上目光可聚焦在相關強勢類股。
