漲不動？台股兩萬八得而復失　專家：多空本週見分曉

財管中心 2025-11-12 16:30

台股今 (12) 日上演戲劇性走勢，在台積電、鴻海領軍下大盤一路走高，最高來到 28071 點，不過台積電尾盤遭到 6000 多張單摜壓，連帶影響加權指數尾盤急殺，終場上漲 162 點收在 27947 點，漲幅 0.58%，成交金額為 5613 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董則認為，大盤型態未受影響，多空交戰激烈，觀察本週能否突破均線壓力，下週有望繼續攻高!

台股兩萬八得而復失。

目前《鉅亨贏指標》顯示大盤為跌破訊號 6 日，指標趨勢為中強短弱，J 董分析，從台指期觀察，自 11/5 以來，連續 5 天在 27000 點到 28000 點間震盪，每當殺破 27800 點就會出現明顯買盤，顯示多空交戰劇烈。

J 董點出目前大盤多方各有一利多、利空因素，對多方有利的是，橫盤多日後量能已經縮減，顯示籌碼逐漸穩定；但是不利的因素是 5 日、10 日短均線死叉後下彎，近幾日均在均線的撐壓間震盪，本週如果突破均線壓力，且站上週二高點之上，後續將有機會帶動周線月線上彎，下週就有機會黃金交叉後再過高！

