市場旺 佳能企業擬再加碼1500 萬美元布局生產 也規劃現增籌資

鉅亨網記者張欽發 台北

佳能企業 (2374-TW) 在第三季獲利表現麗，稅後純益 2.85 億元，超過 上半年獲利的總和，季增 1.45 倍，年增 1.06，亦超過 2025 年上半獲利總和，每股純益 0.89 元，同時佳能對第四季及 2026 年第一季展望正向，公司擬加碼投資 1500 萬美元 (約新台幣 4.65 億元) 投資生產線布局，同時，2026 年也有現增籌資的規劃。

cover image of news article
佳能董事長章孝祺。(鉅亭網記者張欽發攝)

在關稅議題與匯率等不確定因素正逐漸收斂下，佳能認為， 2026 年的業績一定會優於今年，就近期業績而言，第四季營收將優於第三季 27.43 億元，同時，2026 年第一季業績走向確立，也可望優於今年第一季的 14.92 億元表現。


也因此佳能在繼調整中國東莞、北越與台灣三地的製造廠區配置，2022-2025 年間已進行設備更新，已累計投資達 4500 萬美元後，將再加碼 1500 萬美元的資本支出，進一步更新生產設施增進生產效率。

佳能近期多項業務布局進展顯著，包括地圖影像縫合專案已完成設計；車隊管理專案規格已定，預計明年第三季出 貨；機器手臂協作感測模組將於今年第四季出貨，同時準備無人機相關配件預計明年第二季開始量產，而機器手臂產品則將於明年第一季進入生產準備階段。

同時，發展重點則包括新機構材料的保護技術，將採用特殊體建與導電材質，開發人工觸覺領域的前期應用；針對現有中階相機客戶的需求，光學影像與電子影像穩定的混合演算法正在開發中；音訊部分的 AI 功能開發則著重於多項重點，包括機構聲道消除、自動對焦馬達噪音抑制、人聲強化與環境聲增強。

佳能企業指出，未來發展上四大重點包括，市場穩健成長：持續深耕日本，擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在 2025-2027 落地。同時，精準技術研發：專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。

佳能企業 2025 年第三季營收 27.44 億元，毛利率 24.7%，季減 3.4 個百分點，年減 5.55 個百分點，稅後純益達 2.85 億元，每股純益 0.89 元。2025 年 1-9 月營收 65.7 億元，毛利率 65.98%，年減 2.03 個百分點，稅後純益 4.88 億元，年增 12.35%。每股純益 1.52 元。


佳能營收光學EPS機器人無人機

台股首頁我要存股
佳能90.5+0.00%
美元/台幣31.069+0.06%

#營收獲利增加

偏強
佳能

65.22%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
佳能

65.22%

勝率

