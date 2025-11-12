市場旺 佳能企業擬再加碼1500 萬美元布局生產 也規劃現增籌資

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-12 18:35

佳能企業 (2374-TW) 在第三季獲利表現麗，稅後純益 2.85 億元，超過 上半年獲利的總和，季增 1.45 倍，年增 1.06，亦超過 2025 年上半獲利總和，每股純益 0.89 元，同時佳能對第四季及 2026 年第一季展望正向，公司擬加碼投資 1500 萬美元 (約新台幣 4.65 億元) 投資生產線布局，同時，2026 年也有現增籌資的規劃。

佳能董事長章孝祺。(鉅亭網記者張欽發攝)

在關稅議題與匯率等不確定因素正逐漸收斂下，佳能認為， 2026 年的業績一定會優於今年，就近期業績而言，第四季營收將優於第三季 27.43 億元，同時，2026 年第一季業績走向確立，也可望優於今年第一季的 14.92 億元表現。

‌



也因此佳能在繼調整中國東莞、北越與台灣三地的製造廠區配置，2022-2025 年間已進行設備更新，已累計投資達 4500 萬美元後，將再加碼 1500 萬美元的資本支出，進一步更新生產設施增進生產效率。

佳能近期多項業務布局進展顯著，包括地圖影像縫合專案已完成設計；車隊管理專案規格已定，預計明年第三季出 貨；機器手臂協作感測模組將於今年第四季出貨，同時準備無人機相關配件預計明年第二季開始量產，而機器手臂產品則將於明年第一季進入生產準備階段。

同時，發展重點則包括新機構材料的保護技術，將採用特殊體建與導電材質，開發人工觸覺領域的前期應用；針對現有中階相機客戶的需求，光學影像與電子影像穩定的混合演算法正在開發中；音訊部分的 AI 功能開發則著重於多項重點，包括機構聲道消除、自動對焦馬達噪音抑制、人聲強化與環境聲增強。

佳能企業指出，未來發展上四大重點包括，市場穩健成長：持續深耕日本，擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在 2025-2027 落地。同時，精準技術研發：專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。