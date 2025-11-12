鉅亨網編輯林羿君 2025-11-12 13:40

AI泡沫焦慮蔓延至債市！投資人急賣谷歌、Meta債 利差飆半年新高。(圖:shutterstock)

美國銀行的數據顯示，超大規模雲端服務商的債券利差已攀升至 78 個基點，不僅是自 4 月市場動盪以來的最高水準，也較 9 月份的約 50 個基點顯著擴大。利差擴大凸顯出市場對科技企業透過債務市場大規模融資 AI 基礎設施的模式日益擔憂。

‌



威靈頓管理公司固定收益投資組合經理 Brij Khurana 指出，市場已意識到「這場人工智慧熱潮的資金將主要來自公開市場。」

摩根大通估計，建構 AI 基礎設施將耗資逾 5 兆美元。Google、亞馬遜、微軟和 Meta 預計今年在資料中心的投入將超過 3,500 億美元，並在 2026 年突破 4,000 億美元。

儘管這些科技巨頭擁有雄厚的現金儲備，但為了資助激進的 AI 擴張計畫，它們仍在快速發行債券。此舉引發了投資者對於槓桿水平上升、潛在產能過剩、長期獲利能力以及龐大能源需求等方面的擔憂。

近期，Meta、Alphabet 和甲骨文紛紛推出巨額債券發行。

Meta： 10 月底完成了一筆 300 億美元的債券交易，並與多家投資者達成 270 億美元私募債務協議，用於路易斯安那州大型資料中心的開發。

Alphabet： 於 11 月初標售了總計 250 億美元的債券。

甲骨文： 9 月份發行 180 億美元債券，用於 OpenAI 等客戶的運算能力租賃。甲骨文的債券近月遭受的衝擊尤為嚴重，其長期債務規模已達約 960 億美元。穆迪評級機構已警告，甲骨文過度依賴少數 AI 企業的大額承諾來支撐成長，存在重大風險。

市場意見分歧：是危機還是健康調整？

處於 AI 熱潮中心的小型企業也受到波及，資料中心營運商 CoreWeave 股價在兩週內下跌逾 20%，其債務違約風險成本急劇攀升。

不過，並非所有人都持悲觀態度。Bespoke 投資集團宏觀策略師 George Pearkes 認為，超大規模企業公債在龐大發行後出現下跌是「健康現象」。