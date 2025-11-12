AI泡沫焦慮蔓延至債市！投資人急賣谷歌、Meta債 利差飆半年新高
債券市場近期瀰漫著對美國科技巨頭在人工智慧（AI）領域大規模支出恐引發泡沫的擔憂情緒。投資者開始拋售谷歌 (GOOGL-US) 、Meta(META-US) 、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等「超大規模雲端服務商」（hyperscalers）發行的債券，導致其債券利差（相對於美國公債的殖利率溢價）飆升至數月來高點。
美國銀行的數據顯示，超大規模雲端服務商的債券利差已攀升至 78 個基點，不僅是自 4 月市場動盪以來的最高水準，也較 9 月份的約 50 個基點顯著擴大。利差擴大凸顯出市場對科技企業透過債務市場大規模融資 AI 基礎設施的模式日益擔憂。
威靈頓管理公司固定收益投資組合經理 Brij Khurana 指出，市場已意識到「這場人工智慧熱潮的資金將主要來自公開市場。」
摩根大通估計，建構 AI 基礎設施將耗資逾 5 兆美元。Google、亞馬遜、微軟和 Meta 預計今年在資料中心的投入將超過 3,500 億美元，並在 2026 年突破 4,000 億美元。
儘管這些科技巨頭擁有雄厚的現金儲備，但為了資助激進的 AI 擴張計畫，它們仍在快速發行債券。此舉引發了投資者對於槓桿水平上升、潛在產能過剩、長期獲利能力以及龐大能源需求等方面的擔憂。
近期，Meta、Alphabet 和甲骨文紛紛推出巨額債券發行。
- Meta： 10 月底完成了一筆 300 億美元的債券交易，並與多家投資者達成 270 億美元私募債務協議，用於路易斯安那州大型資料中心的開發。
- Alphabet： 於 11 月初標售了總計 250 億美元的債券。
- 甲骨文： 9 月份發行 180 億美元債券，用於 OpenAI 等客戶的運算能力租賃。甲骨文的債券近月遭受的衝擊尤為嚴重，其長期債務規模已達約 960 億美元。穆迪評級機構已警告，甲骨文過度依賴少數 AI 企業的大額承諾來支撐成長，存在重大風險。
市場意見分歧：是危機還是健康調整？
處於 AI 熱潮中心的小型企業也受到波及，資料中心營運商 CoreWeave 股價在兩週內下跌逾 20%，其債務違約風險成本急劇攀升。
不過，並非所有人都持悲觀態度。Bespoke 投資集團宏觀策略師 George Pearkes 認為，超大規模企業公債在龐大發行後出現下跌是「健康現象」。
他表示：「只要市場仍在為新增風險定價，就是積極信號。我擔憂的是供應增加下的非理性狂熱而非拋售潮。人工智能領域的債務週期仍處於初期階段。」
