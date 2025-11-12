鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-12 17:10

美國知名速食連鎖店溫蒂漢堡 (Wendy"s) 宣布，由於收入和利潤持續下滑，公司計畫在未來幾個月內關閉數百家美國餐廳。溫蒂漢堡將此歸因於低收入消費者正在縮減開支，並預計這種對家庭的財務壓力將持續到今年底。

溫蒂漢堡因低收入消費者縮減開支 計畫關閉數百家美國門市(圖:shutterstock)

溫蒂漢堡臨時執行長 Ken Cook 在投資者電話會議中表示，公司很可能會關閉其在美國 6011 家門市中「中個位數百分比」的店面。若以 5% 估算，這意味著大約 300 家門市將被關閉。這項關閉計畫將於今年第四季度開始執行。

消費者緊縮與財務壓力

速食連鎖店正面臨銷售額提振的挑戰，主因是食品成本不斷上漲，讓較低收入的消費者感到愈來愈受擠壓。庫克說：「我們確實看到了低收入消費者面臨更大的壓力。我們在第三季度持續看到這種情況，並預計將延續到第四季。」

從財務數據來看，溫蒂漢堡面臨顯著壓力。今年前 9 個月，溫蒂漢堡的美國同店銷售額 (至少開張 1 年的門市銷售額) 與去年同期相比下降了 4%。同期，公司收入下降 2% 至 16.3 億美元，而淨收入則下降 6% 至 1.386 億美元。

汰弱留強 提升品牌形象

庫克指出，關閉營運不佳的門市，目標是提高剩餘美國餐廳的客流量和盈利能力。他強調：「當我們審視現有系統時，我們有一些餐廳不會提升品牌，並且從加盟商的財務績效角度來看是一種拖累。目標是解決並修復這些餐廳。」

這輪關閉是在 2024 年關閉 240 家美國門市的基礎上進行的。對於表現不佳的門市，溫蒂漢堡將採取多種措施，包括增加技術或設備進行改善、將所有權轉讓給其他營運商，或徹底關閉餐廳。

為了應對消費者緊縮，溫蒂漢堡已推出了 5 美元和 8 美元的超值套餐，此舉也得到了麥當勞的跟進，並有助於帶回部分客流量。然而，庫克承認溫蒂漢堡在吸引新顧客方面做得不夠好。因此，公司計畫調整行銷策略，轉向強調其產品的價值與食材的新鮮度。