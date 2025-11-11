賴清德：台美關稅談判「缺臨門一腳」三大請求籲產業轉型順利

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-11 20:37

工業總會今 (11) 舉行第 79 屆工業節慶祝大會，總統賴清德致詞時，除了感謝工商界對於台灣經濟重大貢獻，也提及台美關稅談判，目前僅缺「臨門一腳」，將爭取目前 20％再調降不疊加，232 取得最惠國待遇，並對工業界提出 3 大請求，希望讓產業轉型順利，國家安全更有韌性。

總統賴清德。(圖:總統府提供)

賴清德表示，工業節意義在於彰顯「工業作為國家產業基礎」的重要性，胎肯定工業界數十年來在創造就業、安定社會及促進經濟進步上的努力，台灣產業經過多年磨練已相當成熟，面對數位與人工智慧發展、地緣政治、產業鏈重組及經貿保障等挑戰，工業界都展現出彈性與實力。

‌



針對台美進行對等關稅的談判進度，賴清德表示，目前大概缺臨門一腳，美國給台灣的暫行關稅 20%，我們希望能夠降低，爭取降低稅率且不疊加，並希望 232 條款，能取得最惠國待遇，。

賴清德指出，台灣將秉持產業利益、國家利益、糧食安全及國民健康的四大原則，平衡台美貿易逆差，深化雙邊經貿合作，也讓台灣產業融入美國產業，協助美國再工業化及成為 AI 世界中心。

賴清德對產業也提出三大訴求，包括：企業幫員工加薪、設托嬰中心解決少子化問題、業者「工業報國」投入國防自主等，帶動產業升級發展轉型，讓國家安全更有韌性。

工業總會理事長潘俊榮則表示，今年在美國宣布關稅至今，台商過得非常辛苦，當時宣布後第一時間行政院長卓榮泰馬上和他電話聯繫 ，經濟部長龔明鑫也召集產業界人士進入經濟部開會，他認為政府一定要成為企業界的靠山。