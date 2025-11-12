日本首相鼓吹武力介入台海 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-12 10:51

大陸國務院台辦周三（12 日）舉行例行記者會，有記者就日本首相高市早苗涉台言論提問，國台辦發言人陳斌華表示，日本粗暴干涉中國內政，北京對此強烈不滿，堅決反對。

國台辦發言人陳斌華表示，日本粗暴干涉中國內政。（圖：Shutterstock）

高市早苗日前在國會說，「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本可行使集體自衛權。

陳斌華周三對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，大陸對此強烈不滿，堅決反對。外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

陳斌華稱，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的 50 年裡更是犯下罄竹難書的罪行。

陳斌華提到，80 年前，中國打敗日本侵略者，台灣光復。80 年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊絕不答應，絕不容忍。