總統賴清德今 (5) 日出席中國生產力中心 (CPC) 70 周年感恩論壇開幕，除了肯定 CPC 長期扮演產業升級的重要推手，也強調台灣在面對新時代的轉型挑戰，政府引領產業提升附加價值與競爭力，不僅出口金額創高，股市也已連 6 個月上漲，就業狀況更是 25 年來最好，期盼在官民合作下，共同打造更繁榮的台灣。

賴清德：就業狀況25年來最好，政府輔導產業打造更繁榮台灣。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，他代表國家感謝 CPC 70 年來，努力推動台灣產業發展，期盼能迎接更燦爛的 70 年，讓經濟持續扶搖直上。他也提到 CPC 董事長許勝雄，是人人敬重的企業家典範，其率領的金仁寶集團，在全球 11 個國家設 70 家生產基地，是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，並將成功經驗，透過 CPC 擴散到各產業，不僅服務在地產業，更讓會員國看見台灣的經營管理服務能量。

賴清德強調，他在今年國慶演說提到今年為台灣崛起的一年，不但出口創新高，加權指數更突破 2 萬 8 千多點，市值超過 3 兆美元，成為全球第 8 大股市。在上周主計總處公布今年第 3 季經濟成長率估為 7.64%，也預期今年經濟成長率超過 5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日、美、歐盟及中國。

賴清德說，這些亮眼的經濟成就都是台灣人民與各產業界共同努力的成果，當前各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動及全球經貿秩序重整的挑戰。

面對這些挑戰，政府將以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，落實 2050 淨零轉型的發展方向，更預計在 2030 年前挹注台幣 9 千億元，帶動民間投資 4 兆元，加速推動綠能、儲能、節能，引導國內外綠色投資推動能源轉型，並促進產業升級轉型。